Ronaldo trải qua 2 nỗi đau trong 5 ngày 17/05/2026 12:55

(PLO)- Cristiano Ronaldo vừa trải qua chuỗi ngày đầy ám ảnh trong màu áo Al Nassr, khi liên tiếp nhận hai cú sốc lớn chỉ trong vòng năm ngày.

Nỗi đau mới nhất đến ở trận chung kết AFC Champions League 2 diễn ra rạng sáng 17-5. Được thi đấu tại Riyadh, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Al Nassr bước vào trận đấu với kỳ vọng rất lớn về một danh hiệu châu lục.

Tuy nhiên, mọi thứ đã không đi theo kịch bản mà Ronaldo và các đồng đội mong muốn.

Bàn thắng duy nhất của Deniz Hummet đã giúp Gamba Osaka đến từ Nhật Bản đánh bại Al Nassr, qua đó lên ngôi vô địch. Với Ronaldo, thất bại này càng khó nuốt trôi hơn khi anh đã tiến rất gần cơ hội bổ sung một chiếc cúp châu Á vào bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình.

CR7 cùng đồng đội Al Nassr tràn trề cơ hội giành cúp AFC Champions League 2 nhưng rồi thất vọng não nề. Ảnh: EPA.

Sau tiếng còi mãn cuộc, siêu sao người Bồ Đào Nha không giấu được vẻ thất vọng. Al Nassr đã đánh mất cơ hội lớn để khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục, còn Ronaldo tiếp tục phải chờ đợi danh hiệu quan trọng cùng đội bóng Saudi Arabia.

Trước đó chỉ vài ngày, vào ngày 12-5, Ronaldo cũng đã phải nhận một cú đánh tinh thần khác. Al Nassr khi ấy đứng trước cơ hội tiến gần hơn tới chức vô địch Saudi Arabia, nhưng lại đánh rơi chiến thắng trong những giây cuối cùng.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha gục ngã trước đại diện đến từ Nhật Bản. Ảnh: EPA.

Dẫn trước Al Hilal 1-0 cho đến thời gian bù giờ, Al Nassr bất ngờ để đối thủ gỡ hòa ở phút 90+8. Bàn thua muộn khiến lễ ăn mừng của Ronaldo và đồng đội phải tạm hoãn, đồng thời để lại cảm giác tiếc nuối nặng nề.

Hai trận đấu, hai lần hụt danh hiệu hoặc cơ hội đăng quang. Với Ronaldo, đây chắc chắn là một trong những tuần lễ đáng quên nhất kể từ khi anh chuyển đến Al Nassr.