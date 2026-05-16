36 đội bóng ‘đại náo’ Cúp bóng chuyền Thiên Tân 16/05/2026 17:43

(PLO)- Ngày 16-5, Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 chính thức khởi tranh tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đông Thạnh, mở màn cho sân chơi thể thao sôi động với sự góp mặt của 36 đội bóng học sinh, sinh viên và thanh niên.

Giải đấu năm nay tiếp tục cho thấy sức hút lớn của phong trào bóng chuyền học đường khi quy tụ lực lượng tham dự đông đảo. Từ một sân chơi phong trào, Cúp Thiên Tân đang dần được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp hơn, với lịch thi đấu rõ ràng, địa điểm phù hợp và không khí tranh tài nghiêm túc.

Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 diễn ra trong hai ngày 16 và 17-5 tại ba địa điểm gồm Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Sơn Nhất, phường Đông Hòa và xã Đông Thạnh. Việc chia điểm thi đấu giúp các trận diễn ra thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện để khán giả dễ dàng theo dõi, cổ vũ cho các đội.

Cuộc chơi lớn hấp dẫn đông đảo các vận động viên trẻ tham gia.

Về thể thức, 36 đội được chia thành hai khối. Khối học viện, đại học và cao đẳng có 28 đội, chia làm 8 bảng. Khối trung học phổ thông có 8 đội, chia làm 2 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm để tìm ra những cái tên xuất sắc đi tiếp.

Ông Dương Văn Hồ Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Thiên Tân, Trưởng Ban tổ chức, cho biết số lượng đội đăng ký năm nay vượt kỳ vọng, cho thấy bóng chuyền đang ngày càng được học sinh, sinh viên yêu thích. Theo ông Vũ, việc duy trì giải đấu qua nhiều năm nhằm tạo ra một môi trường thi đấu chất lượng, giúp các vận động viên trẻ có thêm cơ hội cọ xát, rèn bản lĩnh và thể hiện năng lực.

Trưởng Ban tổ chức Dương Văn Hồ Vũ hạnh phúc với niềm đam mê khi chứng kiến những nụ cười rạng rỡ của vận động trên sân chơi giàu ý nghĩa.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, giải năm nay còn để lại dấu ấn đẹp với các hoạt động cộng đồng. Ban tổ chức hỗ trợ 40 triệu đồng cho người dân khó khăn tại 4 xã trên địa bàn TPHCM và đóng góp 25 triệu đồng vào quỹ “Tiếp sức đến trường”, góp phần động viên học sinh nghèo vượt khó.

Một điểm đáng chú ý là Cúp bóng chuyền Thiên Tân tiếp tục giữ tinh thần phi lợi nhuận. Khán giả được vào cửa tự do, trong khi các đội tham dự nhận được nhiều phần quà thiết thực, trong đó có nước uống Eco Water.

Cúp bóng chuyền Thiên Tân có nghĩa cử đẹp "Tiếp sức đến trường" và chung tay giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh chưa thuận lợi trong cuộc sống.

Với quy mô 36 đội, cách tổ chức bài bản và tinh thần thi đấu đầy năng lượng, Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, qua đó tiếp thêm sức sống cho phong trào bóng chuyền học đường tại thành phố.

Chung sức ở giải đấu quy mô.

Nảy lửa trên sàn đấu.