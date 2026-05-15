Chân dung nhà vô địch đầu tiên Festival bóng đá quốc tế 15/05/2026 16:16

(PLO)- Đội tuyển U-14 Hà Nội đã khép lại Festival bóng đá quốc tế U-14 Gia Lai 2026 bằng chức vô địch nghẹt thở sau chiến thắng U-14 SL Nghệ An trong trận chung kết diễn ra ngày 15-5.

Các cầu thủ trẻ Hà Nội đăng quang mùa đầu tiên Festival bóng đá quốc tế U-14 là cái kết xứng đáng cho hành trình ổn định, bản lĩnh và giàu thuyết phục của đội bóng trẻ Thủ đô tại phố Núi.

Trận chung kết là màn so tài nội bộ của bóng đá trẻ Việt Nam, khi cả U-14 Hà Nội lẫn SL Nghệ An đều xuất sắc vượt qua những đối thủ mạnh ở bán kết. Hà Nội đánh bại ADM Malaysia, còn SL Nghệ An vượt qua PVF để cùng nhau tạo nên cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi.

Bước vào trận đấu, hai đội nhập cuộc với tinh thần hưng phấn nhưng vẫn giữ sự thận trọng cần thiết. Trong khoảng 10 phút đầu, bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân, chưa có nhiều tình huống thật sự nguy hiểm được tạo ra.

Trận chung kết nghẹt thở giữa hai "lò" đào tạo bóng đá trẻ nổi tiếng Việt Nam. Ảnh: AH.

Phải đến phút 12, đội U-14 SL Nghệ An mới khiến khán giả trên sân giật mình với cú dứt điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ môn của Hà Nội đã phản xạ xuất sắc, cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy.

Sau tình huống đó, thế trận tiếp tục diễn ra chặt chẽ. U-14 Hà Nội cố gắng kiểm soát bóng và triển khai lối chơi chắc chắn, trong khi SL Nghệ An luôn sẵn sàng tung ra những pha phản công có tốc độ. Dù vậy, hiệp một khép lại mà không đội nào tìm được bàn thắng.

Sang hiệp hai, đại diện Thủ đô chủ động đẩy cao đội hình và nắm quyền kiểm soát tốt hơn. Hà Nội tạo được sức ép nhất định, nhưng hàng thủ SL Nghệ An vẫn chơi tập trung, hạn chế tối đa khoảng trống trước khung thành. Ngược lại, đội bóng xứ Nghệ cũng có những thời điểm khiến đối phương phải dè chừng bằng các pha lên bóng sắc nét.

Các cầu thủ trẻ Hà Nội vỡ òa cảm xúc khi chiến thắng trên chấm luân lưu cân não. Ảnh: AH.

Sau 60 phút thi đấu chính thức, tỷ số vẫn là 0-0. Hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định ngôi vô địch. Ở thời khắc cân não, U-14 Hà Nội cho thấy bản lĩnh lạnh lùng hơn khi thực hiện thành công 4 lượt sút, trong khi SL Nghệ An chỉ có 2 lần đánh bại thủ môn đối phương. Chiến thắng 4-2 trên chấm 11 mét cân não đã giúp U-14 Hà Nội chính thức lên ngôi vô địch Festival bóng đá quốc tế U-14 Gia Lai 2026.

Ở trận tranh hạng ba, PVF và ADM Malaysia tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn với tỷ số hòa 3-3 trong hai hiệp chính. Trên chấm luân lưu, PVF giành chiến thắng 4-2 để giành huy chương đồng.

Ngay sau trận chung kết, lễ bế mạc giải đấu diễn ra trong không khí sôi động và ấm áp. Sự xuất hiện của bầu Đức cùng cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã tiếp thêm nhiều cảm hứng cho các cầu thủ trẻ.

Bầu Đức và HLV Park Hang-seo góp phần tạo cảm hứng cho cầu thủ trẻ. Ảnh: AH.

Sau 5 ngày tranh tài, Festival bóng đá quốc tế U-14 Gia Lai 2026 khép lại thành công, để lại nhiều dấu ấn chuyên môn tích cực. U-14 Hà Nội vô địch, SL Nghệ An giành ngôi á quân, PVF đoạt hạng ba, ADM Malaysia nhận giải Phong cách.

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Mai Tấn Hoàng của U-14 Hà Nội, Vua phá lưới là Luthfil Hadi của ADM Malaysia, còn Nguyễn Thành Đạt của U-14 Hà Nội được vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất giải.

HLV Park Hang-seo trao giải cho chân sút Luthfil Hadi của ADM Malaysia.

Cầu thủ xuất sắc nhất giải Mai Tấn Hoàng nhận thưởng 1.000 USD.

Thủ môn xuất sắc nhất Nguyễn Thành Đạt.

ADM Malaysia nhận giải thưởng Phong cách.

U-14 PVF giành huy chương đồng.

Nhà á quân U-14 SL Nghệ An.