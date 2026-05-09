Festival U-14 quốc tế tại Gia Lai nóng rực với dàn mascot cực dễ thương 09/05/2026 12:12

(PLO)- Gia Lai đang tạo nên bầu không khí sôi động trước thềm Festival bóng đá quốc tế U-14 Gia Lai 2026, sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15-5 với sự góp mặt của nhiều đội trẻ trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn đặc biệt của festival năm nay là các trận cầu nóng bỏng trên sân Pleiku và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng cùng sự xuất hiện của loạt linh vật mang đậm bản sắc địa phương.

Hai linh vật Anh Chiêng và Bé Sóng được tỉnh Gia Lai giới thiệu là biểu tượng chính thức của Năm Du lịch quốc gia 2026. Trong đó, voi con Anh Chiêng đại diện cho đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, gợi nhắc sức mạnh, văn hóa và hơi thở núi rừng Gia Lai.

Cá voi con Bé Sóng lại mang hình ảnh vùng biển xanh, tượng trưng cho sự kết nối, thân thiện và tinh thần cởi mở của một Gia Lai mới.

Thử tài tâng bóng cùng linh vật Festival U-14 quốc tế. Ảnh: AQ.

Bên cạnh đó, CLB HA Gia Lai cũng đưa linh vật Hổ rừng Tây Nguyên Bi-Rai vào đồng hành cùng đội bóng. Hình tượng chú hổ được xây dựng theo phong cách mạnh mẽ, can trường nhưng vẫn trẻ trung, đáng yêu, phù hợp với tinh thần thi đấu mà HA Gia Lai theo đuổi. Bi-Rai sẽ xuất hiện trong các hoạt động, sự kiện và các trận đấu trên sân nhà Pleiku.

Festival năm nay càng thêm đáng chú ý khi HLV Kim Sang-sik và cựu HLV Park Hang-seo xác nhận tham dự. HLV Kim Sang-sik sẽ có mặt ở lễ khai mạc và dự khán trận mở màn giữa U-14 HA Gia Lai và U-14 Jubilo Iwata vào chiều 11-5. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo sẽ theo dõi trận chung kết, đồng thời trao thưởng cho các cầu thủ tại lễ bế mạc.

Dàn mascot dễ thương ở cuộc chơi lớn bóng đá dành cho lứa tuổi dưới 14. Ảnh: AQ.

Giải đấu quy tụ 12 đội bóng U-14 gồm HA Gia Lai, PVF, SL Nghệ An, Hà Nội, Trường Tươi Đồng Nai, tuyển Malaysia, Jubilo Iwata (Nhật Bản), Gangwon State All Stars, Mohyeon (Hàn Quốc), Shenzhen (Trung Quốc), Chonburi (Thái Lan) và Khăm Say (Lào).

Các đội được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết.

Có 12 đội bóng trong nước và quốc tế tham dự Festival U-14 tại Gia Lai. Ảnh: AQ.

Theo ban tổ chức, Festival U-14 quốc tế có tổng cộng 25 trận đấu, diễn ra liên tục từ sáng 11-5 đến chiều 15-5. Khán giả được vào sân miễn phí. HA Gia Lai cũng chuẩn bị nhiều phần quà như áo thun, móc khóa in hình linh vật voi và cá voi của Năm Du lịch quốc gia Gia Lai 2026.

Với Festival bóng đá trẻ, du lịch và bản sắc Tây Nguyên cùng hội tụ, Pleiku đang trở thành điểm hẹn đặc biệt trong những ngày giữa tháng 5.