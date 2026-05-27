Đội tuyển Malaysia không biết về đâu? 27/05/2026 11:27

Trước thềm đợt tập trung đội tuyển theo lịch FIFA đầu tháng 6, đội tuyển Malaysia vẫn án binh bất động. Điều đáng sợ là LĐBĐ Malaysia (FAM) không hề lên tiếng điều gì. Các thành viên đội tuyển Malaysia từ cầu thủ đến trợ lý đều ngạc nhiên và chờ thông tin, trong khi HLV Peter Cklamovski chẳng thấy đâu và cũng chẳng lên tiếng.

Cựu tuyển thủ Malaysia Razman Roslan, nhà vô địch AFF Cup 2010 cho biết: “Tình hình trong hoàn cảnh tuyển Malaysia như thế này là rất tệ hại. Nếu đội tuyển không tập trung thì lãnh đạo FAM cũng phải lên tiếng, đằng này họ chọn cách yên lặng trong hoàn cảnh quá nhạy cảm này thật không hay chút nào. Bóng đá Malaysia có dấu hiệu tàn lụi. Chuyện tai tiếng 7 tuyển thủ nhập tịch sai quy định đã gây ra những hệ lụy khủng khiếp, dẫn đến mất lòng tin và giải nội địa cũng ảnh hưởng tiêu cực theo”.

Đội tuyển Malaysia trong trận thua Việt Nam 1-3 tại Thiên Trường ngày 31-6- trận cuối vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh:CTP

Báo chí Malaysia liên lạc với lãnh đạo FAM, trong đó có Chủ tịch đều không nghe máy. Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ Nhà nghề Malaysia lại cho biết: “Đây là lúc nghỉ ngơi sau mùa giải, phải đến ngày 1-9 mới khởi động trở lại”. Tuy nhiên đó là bóng đá, là cầu thủ các CLB, còn đội tuyển Malaysia là câu chuyện khác. Tháng 7 sẽ khởi tranh ASEAN Hyundai Cup, rồi đến FIFA ASEAN Cup...

Bóng đá Malaysia hiện nay đang có thứ hạng 146 FIFA, rất thấp.

Đợt tập trung đội tuyển đầu tháng 6, các đội trong khu vực cũng đá giao hữu 2 trận quốc tế từ tuyển Indonesia, Thái Lan, Singapore... nhưng đội tuyển Malaysia thì đang có sự yên lặng đáng sợ. Chẳng một lãnh đạo FAM nào lên tiếng nói về chuyện này.

Nhiều tuyển thủ Malaysia tỏ ra hoang mang... và hoài nghi về tương lai của tuyển Malaysia.