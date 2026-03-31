Tuyển Việt Nam thắng Malaysia, HLV Kim Sang-sik nối dài kỷ lục 31/03/2026 06:39

(PLO)- Trận tái đấu vòng loại Asian Cup 2027 giữa tuyển Việt Nam - Malaysia tối 31-3 không còn mang ý nghĩa vé đi tiếp, nhưng sức nóng vẫn lan tỏa khi cả hai đều có mục tiêu chiến thắng để khẳng định vị thế và giải tỏa áp lực.

Ở trận lượt về trên sân Thiên Trường, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik thể hiện rõ sự chủ động về tâm thế. Dù đã hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn xem đây là màn thử lửa quan trọng trong hành trình dài hơi phía trước, đồng thời kéo dài kỷ lục bất bại.

Tuyển Việt Nam khẳng định đẳng cấp

HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh cuộc chơi đêm 31-3 với tuyển Việt Nam không phải bằng tâm lý thủ tục. Theo ông, đây là dịp để kiểm nghiệm toàn diện từ con người đến cách vận hành lối chơi. Những thử nghiệm chiến thuật, sự kết hợp giữa các tuyến và phong độ từng cá nhân đều sẽ được đánh giá kỹ lưỡng. Ông thầy người Hàn Quốc tin tưởng các học trò đã có sự chuẩn bị đủ tốt để hướng tới một chiến thắng thuyết phục Malaysia, thậm chí kỳ vọng cách biệt hai bàn.

Thất bại 0-4 ở trận lượt đi vẫn là ký ức chưa thể quên, HLV Kim Sang-sik nhìn nhận đó là cú sốc cần thiết để đội tuyển nhìn lại mình. Theo ông, chính kết quả đó đã tạo ra động lực lớn, buộc các cầu thủ phải nỗ lực nhiều hơn để lấy lại hình ảnh trước người hâm mộ. Sự nghiêm túc rèn luyện của tuyển Việt Nam thời gian qua cho thấy tinh thần quyết tâm được đẩy lên cao độ.

Malaysia không có 7 ngoại binh nhập tịch "lậu" như ở trận lượt đi từng thắng Việt Nam 4-0, sau đó bị xử thua ngược 0-3. Ảnh: TAFC.

Về lực lượng, tuyển Việt Nam không có đội hình mạnh nhất, nhưng vẫn sở hữu nhiều gương mặt đáng chú ý. Sự trở lại của các trụ cột như Nguyễn Xuân Son, Đoàn Văn Hậu hay Trần Đình Trọng mang đến thêm chiều sâu đội hình. Bên cạnh đó, cái tên mới nhập tịch Đỗ Hoàng Hên cũng tạo ra sự tò mò về khả năng đóng góp.

Phong độ hiện tại của đội tuyển Việt Nam là điểm tựa lớn. Đội bóng đang sở hữu chuỗi 12 chiến thắng liên tiếp, một thành tích ấn tượng hàng đầu Đông Nam Á. Tính rộng hơn, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chỉ thua duy nhất một trận trong hơn một năm qua, còn lại là chuỗi bất bại kỷ lục kéo dài. Những con số này cho thấy sự ổn định và bản lĩnh ngày càng được củng cố.

Một điểm nhấn đáng chú ý là tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Sau khi gặp vấn đề thể lực trước đó, anh xác nhận đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng ra sân với trạng thái tốt nhất. Trận đấu tại sân Thiên Trường mang ý nghĩa đặc biệt với chân sút sinh năm 1997 khi đây là sân nhà của anh trong màu áo Nam Định. Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả sẽ tiếp thêm động lực lớn.

Ông thầy người Hàn Quốc hy vọng các học trò thắng Malaysia 2-0. Ảnh: VFF.

Đặc biệt hơn, trận đấu diễn ra đúng vào ngày sinh nhật của Xuân Son. Điều này khiến anh càng quyết tâm ghi dấu ấn bằng một màn trình diễn ấn tượng, với mục tiêu cụ thể là bàn thắng dành tặng bản thân và người hâm mộ. Trong lúc hàng công đang cần sự bùng nổ, Xuân Son được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố biết tạo khác biệt.

Malaysia cứu vãn danh dự

Ở phía bên kia chiến tuyến, tuyển Malaysia bước vào trận đấu với tâm trạng hoàn toàn khác. Từ vị thế cạnh tranh vé đi tiếp, đội bóng này bất ngờ rơi vào cảnh bị loại sau án phạt từ AFC. Việc sử dụng cầu thủ không đúng quy định khiến họ bị xử thua hai trận, qua đó đánh mất cơ hội dự Asian Cup 2027.

Án phạt không chỉ ảnh hưởng đến kết quả mà còn giáng đòn mạnh vào tinh thần toàn đội. Tuy vậy, HLV Peter Cklamovski cho biết ban huấn luyện đang nỗ lực biến sự thất vọng thành động lực. Ông nhấn mạnh rằng trận gặp Việt Nam vẫn rất quan trọng, bởi một chiến thắng sẽ giúp đội bóng phần nào lấy lại niềm tin.

HLV Peter Cklamovski mong mỏi đội tuyển Malaysia có chiến thắng để cứu vãn danh dự. Ảnh: TAFC.

Nhà cầm quân người Úc khẳng định mục tiêu của Malaysia là giành chiến thắng ngay trên sân khách. Theo ông, kết quả tích cực sẽ giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực và tạo đà cho những giải đấu tiếp theo.

Lịch sử đối đầu lại đang là rào cản lớn. Malaysia đã không thể đánh bại Việt Nam trong suốt hơn một thập kỷ qua. Lần gần nhất họ làm được điều này là từ năm 2014. Thống kê trong 20 năm qua càng cho thấy sự lép vế khi Malaysia chỉ thắng 2 trận, hòa 2 và thua 13 lần trước đối thủ lớn.

HLV Cklamovski thẳng thắn thừa nhận điều này và xem đó là thử thách cần vượt qua. Ông bày tỏ mong muốn các học trò sẽ tạo nên điều đặc biệt, không chỉ để xóa dớp mà còn truyền cảm hứng cho bóng đá Malaysia. Theo ông, một chiến thắng trước Việt Nam sẽ mang ý nghĩa tinh thần rất lớn trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

Cơ hội cho đội khách có điểm ở sân Thiên Trường không lớn. Ảnh: TAFC.

Về lực lượng, Malaysia cũng chịu ảnh hưởng khi một số cầu thủ nhập tịch không thể ra sân do án phạt. Điều này khiến sức mạnh đội hình bị suy giảm đáng kể so với trước đây. Tuy nhiên, đội bóng vẫn đặt niềm tin vào tinh thần chiến đấu và khát khao chứng tỏ bản thân.

Dù trận đấu không còn quyết định chiếc vé đi tiếp, cuộc đối đầu tại sân Thiên Trường vẫn sẽ rất căng thẳng. Chủ nhà Việt Nam muốn khẳng định vị thế và nối dài chuỗi trận thắng, trong khi Malaysia khát khao phá dớp để cứu vãn danh dự.