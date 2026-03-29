Malaysia âm thầm đổ bộ trong đêm, thiếu 7 “hung thần” từng thắng Việt Nam 4-0 29/03/2026 11:07

(PLO)- Với sự di chuyển kín đáo từ Thái Lan, đội tuyển Malaysia đã đặt chân đến Hà Nội vào tối 28-3 trước khi nhanh chóng di chuyển về Ninh Bình để chuẩn bị cho cuộc chạm trán với tuyển Việt Nam tại sân Thiên Trường.

Chuyến bay của đội tuyển Malaysia hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào khoảng 20 giờ 30, không có nhiều hoạt động rầm rộ, trái ngược với sự chú ý mà trận đấu sắp tới ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 đang thu hút.

Thành phần sang Việt Nam lần này gồm tổng cộng 51 người, trong đó HLV Peter Cklamovski mang theo 28 cầu thủ và 23 thành viên ban huấn luyện. Danh sách thi đấu tiếp tục phản ánh chiến lược sử dụng lực lượng đa quốc tịch của Malaysia khi có tới 13 cầu thủ mang hai dòng máu.

Những gương mặt đáng chú ý có thể kể đến như Dominic Tan, Daniel Ting, Quentin Cheng, Endrick, Ryan Lambert hay Paulo Josue. Ngoài ra, đội hình Malaysia cũng sở hữu một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, tiêu biểu là Dion Cools đang chơi bóng tại Nhật Bản hay Daniel Ting thi đấu ở Thái Lan. Đáng chú ý, tiền vệ Endrick lại rất quen thuộc với khán giả Việt Nam khi đang khoác áo CLB Công an TP.HCM tại V-League.

HLV Peter Cklamovski cùng các học trò đã đến Việt Nam. Ảnh: VFF.

Dẫu vậy, điểm khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý chính là việc Malaysia không còn 7 cầu thủ nhập tịch từng góp phần giúp họ đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số đậm 4-0 ở lần đối đầu trước đó vào tháng 6-2025. Sự vắng mặt này tạo nên nhiều đồn đoán về sức mạnh thực sự của đội bóng áo vàng đen trong lần tái đấu.

Tuy nhiên, đội tuyển Malaysia vẫn giữ lại bộ khung quen thuộc, đồng thời bổ sung thêm một vài cái tên mới như Muhammad Feroz Baharudin và Muhammad Syahmi Safari nhằm làm mới đội hình.

Các ngoại binh nhập tịch chủ chốt của Malaysia từng thắng đậm tuyển Việt Nam không có mặt. Ảnh: TAFC.

Bên cạnh đó, hai cầu thủ từng được kỳ vọng lớn là Bergson da Silva và Giancarlo Gallifuoco cũng không góp mặt. Đặc biệt, Bergson - tiền đạo kỳ cựu nổi bật tại Johor DT với khả năng ghi bàn ổn định - lại vắng mặt khiến hàng công Malaysia phần nào giảm đi sự sắc bén.

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, toàn đội lập tức di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi. Theo kế hoạch, Malaysia có hai buổi tập tại Việt Nam trước khi bước vào trận đấu quan trọng diễn ra ngày 31-3 trên sân Thiên Trường. Trận tái đấu này được dự báo sẽ rất căng thẳng khi cả hai đội đều có nhiều thay đổi đáng kể về lực lượng và chiến thuật.