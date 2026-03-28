Giải tứ hùng U-23 quốc tế- CFA Cup: U-23 Việt Nam thua Thái Lan 28/03/2026 16:44

Bàn thắng duy nhất trận đấu giữa U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan tại giải giao hữu CFA Cup ở Trung Quốc do công Thanakrit Mueang Pak ghi vào lưới Cao Văn Bình của U-23 Việt Nam ngay ở giây thứ 20.

Trận “siêu kinh điển” giữa hai đại diện Đông Nam Á tái hiện trận chung kết SEA Games 33 và U-23 Việt Nam đã thua 0-1 với bàn thắng ở giây thứ 20. Nó có thể trở thành một trong những bàn thắng sớm nhất trên bình diện châu Á.

Thủ môn Cao Văn Bình phải vào lưới nhặt bóng ngay giây thứ 20 của trận đấu. Ảnh:CTP

Một trận đấu “siêu kinh điển” của hai đại kỳ phùng địch thủ Đông Nam Á diễn ra ở Tây An, Trung Quốc diễn ra khi thời tiết quá nắng nóng. Nhìn cầu thủ hai đội rất nặng nề và mồ hôi ướt sũng ngay sau tiếng còi khai cuộc đã cho thấy thời tiết cực đoan lạnh rồi bất ngờ nắng nóng khiến chất lượng trận đấu không cao, cầu thủ khó có được trạng thái sức lực tốt trong điều kiện này. Cùng với đó, cầu thủ liên tục tranh thủ tiếp nước từ những chai nước lạnh đặt dọc các đường biên.

Fan nữ vào sân ở Tây An cổ vũ cho U-23 Thái Lan. Ảnh: CTP

U-23 Thái Lan rất nỗ lực để “đòi món nợ” tại chung kết SEA Games 33 và họ đã toại nguyện.

Nếu như ngay đầu trận, U-23 Việt Nam chủ động và tập trung cao độ ngay thì chưa chắc thua bàn từ pha phối hợp nhanh có phần toan tính của Thái Lan. Kiểu “đánh úp” của đội trẻ Thái Lan thời HLV Thawatchai Ongtrakul khi đối thủ chưa tập trung đầu trận hay đầu hiệp đấu vẫn thường hay diễn ra từ hồi SEA Games 33 cho đến nay, đó cũng là một mưu mẹo, một chiến thuật.

Thắng U-23 Việt Nam 1-0, U-23 Thái Lan tạm lên ngôi đầu khi trận Trung Quốc và Triều Tiên chưa diễn ra.

Một trận đấu mà nhìn chung cách chơi của hai đội là ngang ngửa nhau dẫu U-23 Việt Nam chỉ có 4 cầu thủ trong thành phần đoạt thứ hạng 3 châu Á, còn Thái Lan cũng vắng ít trụ cột, nhưng không phải là đội B.

Trận thứ nhì của lượt trận thứ hai giữa U-23 Trung Quốc và U-23 Triều Tiên diễn ra lúc 16 giờ 35.

Lịch đấu lượt cuối cùng ngày 31-3: U-23 Thái Lan - U-23 Triều Tiên (14 giờ), U-23 Trung Quốc - U-23 Việt Nam (18 giờ 35)