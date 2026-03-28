Thái Lan sửa sai hàng thủ, ‘đòi nợ’ U-23 Việt Nam 28/03/2026 08:08

(PLO)- Đội tuyển U-23 Thái Lan đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng tại Tây An (Trung Quốc) trước màn tái đấu được chờ đợi với U-23 Việt Nam trong khuôn khổ giải CFA Team China 2026.

Buổi tập của U-23 Thái Lan diễn ra chiều 27-3 tại sân Olympic Park là bước rà soát cuối cùng nhằm hoàn thiện đội hình và chiến thuật trước trận đấu với đại kình địch Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Thawatchai, toàn đội tập trung cao độ vào việc điều chỉnh các chi tiết chiến thuật. Ban huấn luyện dành nhiều thời gian để củng cố cả hai khía cạnh tấn công lẫn phòng ngự, đặc biệt chú trọng vào các tình huống cố định, yếu tố thường mang tính quyết định trong những trận đấu cân sức.

Tiền đạo Thanagrit thể hiện sự tự tin về tình trạng thể lực hiện tại. Anh cho biết bản thân đã sẵn sàng ra sân với phong độ cao nhất, đồng thời nhấn mạnh toàn đội đang nỗ lực gắn kết sau khi có thêm những nhân tố mới. Sự thay đổi về lực lượng khiến đội cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn, nhưng cũng mở ra nhiều phương án chiến thuật linh hoạt hơn cho ban huấn luyện.

Các tuyển thủ trẻ của Thái rất quyết tâm có trận đấu hay với Việt Nam. Ảnh: CFA.

Chân sút này cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế ở trận hòa chủ nhà Trung Quốc 2-2, đặc biệt là ở hệ thống phòng ngự. Theo anh, đội đang tập trung cải thiện khả năng tổ chức phòng thủ, nâng cao sự phối hợp giữa các vị trí cũng như xử lý tốt hơn trong từng tình huống cá nhân. Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp U-23 Thái Lan tránh lặp lại sai lầm và tạo ra sự khác biệt trong lần đối đầu Việt Nam.

Ngoài yếu tố chuyên môn, việc thích nghi với môi trường tại Trung Quốc cũng là một thử thách không nhỏ. Thanagrit chia sẻ rằng toàn đội đang dần làm quen với thời tiết lạnh hơn và chế độ ăn uống mới. Dù vậy, tinh thần của các cầu thủ vẫn rất tích cực, tất cả đều hướng đến mục tiêu giành kết quả tốt trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Các học trò của Thawatchia từng dẫn trước Trung Quốc 2 bàn lại để chủ nhà gỡ hòa. Ảnh: CFA.

Trận đấu giữa U-23 Thái Lan và U-23 Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 28-3 ở sân Tây An. Đây là cuộc so tài đáng chú ý của giải đấu CFA Cup khi cả hai đội đều sở hữu lực lượng trẻ giàu tiềm năng và luôn cạnh tranh quyết liệt trong khu vực.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao, U-23 Thái Lan đang hướng đến một màn trình diễn khác biệt, cùng kỳ vọng sẽ sửa sai hàng thủ và đòi lại món nợ thua ngược đau đớn Việt Nam 2-3 trong trận chung kết SEA Games 33.