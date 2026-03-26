Giao hữu quốc tế, Việt Nam- Bangladesh 3-0 Hoàng Hên chưa quá hên 26/03/2026 21:05

(PLO)- Lần đầu được khoác áo tuyển Việt Nam, cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên chưa hên vì bỏ qua nhiều cơ hội ghi bàn...

Nếu như hơn 1 năm về trước, trận chào sân của Nguyễn Xuân Son thắng lớn Myanmar 5-0 tại AFF Cup 2024, anh cú đúp bàn thắng và cú đúp kiến tạo, nhưng đến lượt tân binh Hoàng Hên lại chưa hên.

Hoàng Hên (9) được HLV Kim Sang-sik tung ra đội hình xuất phát và anh liên tục tiếp cận cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Ảnh: CTV.

Đỗ Hoàng Hên được HLV Kim Sang-sik cho ra sân trong màu áo tuyển lần đầu. Anh có rất nhiều cơ hội ghi bàn vào lưới “kèo rất thơm” Bangladesh đứng sau tuyển Việt Nam đến 78 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Chưa kể sân Hàng Đẫy quen thuộc cũng là sân nhà của CLB Hà Nội mà tiền vệ Hoàng Hên đang chơi.

Hai Long chốt chiến thắng 3-0 cho tuyển Việt Nam.

Bangladesh chưa bao giờ nằm trong tốp 100 của FIFA, cũng chẳng phải là đối thủ "cứng" của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên đội bóng yếu Nam Á này có giá chuyển nhượng 7 triệu euro vượt tuyển Việt Nam trong đó ngôi sao Hamza Choudhury đang chơi cho Leicester City có giá 5 triệu euro.

Suốt trận đấu hầu thủ môn Đặng Văn Lâm... không có việc làm. Còn các chân sút Việt Nam như Hoàng Hên, Xuân Son, Quang Hải, Hai Long tận dụng cơ hội tốt hơn thì bàn thắng không chỉ dừng lại ở con số 3.

Xuân Mạnh (7) cũng góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 cho tuyển Việt Nam. Ảnh: CTV.

Ba bàn thắng của Việt Nam do công Zayyan Ahmed đá phản lưới nhà từ pha lao vào gây áp lực cận thành của Tuấn Hải ở phút thứ 8. Xuân Mạnh nhân đôi cách biệt phút 18 và phút 38 thì Hai Long gia tăng cách biệt 3-0.

Trước đó ở phút 27, Hoàng Hên có pha xoay người sút trực diện cầu môn nhưng bóng lại chệch cột. Hoàng Hên cũng tiếp cận nhiều cơ hội ghi bàn cận thành trong tình huống nóng nhưng anh chưa may mắn.

Thắng đội Bangladesh rất yếu, HLV Kim Sang-sik xem như một cữ dượt để rà soát lại con người và nhiều gương mặt mới cũng như những cầu thủ trở lại tuyển sau thời gian dài chấn thương.

Bài làm nóng đã ổn chờ ngày 31-3, tuyển Việt Nam chơi một trận ra trò với Malaysia.

Sau trận giao hữu này, Bangladesh sẽ sang Singapore đá lượt trận cuối với chủ nhà. Tuyển Singapore đã đoạt vé dự Asian Cup 2027 rồi, còn Bangladesh thì hết cơ hội.