Malaysia "soi" rất kỹ tuyển Việt Nam 26/03/2026 14:27

(PLO)-Malaysia "soi" rất kỹ tuyển Việt Nam dù họ đã bị loại khỏi cuộc đua Asian Cup 2027...

Dư luận Malaysia đưa ra nhận xét, tuyển Việt Nam,HLV Kim Sang-sik sẽ đưa cặp song sát gốc Brazil gồm Nguyễn Xuân Son và tiền vệ tấn công Hendrjo Ajauro vào sân trong trận gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31-3 tới. Tiền vệ tấn công 31 tuổi thuộc biên chế CLB Công An Hà Nội, 31 tuổi có tên tiếng Việt Đỗ Hoàng Hên,người đã ghi 6 bàn trong 10 trận ở V-League mùa này.

Safawi Rasid có cơ hội quay lại đội tuyển sau khi 7 tuyển thủ sai lệch hồ sơ nhập tịch đã bị cấm thi đấu. Ảnh: NST

Với tuyển Malaysia đây chỉ là trận đấu thủ tục rồi quay về, giấc mơ Asian Cup 2027 tan vỡ rồi. Tuy nhiên bộ đôi chuyên gia ngoại gồm HLV P. Cklamovski lẫn giám đốc điều hành (CEO) Robert Friend quyết tâm kêu gọi không chỉ trong đội mà toàn lực lượng fan Malaysia hãy cư xử chuyên nghiệp “còn đá bóng là còn chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Điều quan trọng hơn là tuyển Malaysia muốn chứng minh đội mất 7 cầu thủ sai lệch hồ sơ nhập tịch thì Malaysia vẫn mạnh. Tuyển Malaysia nuôi quyết tâm cực cao đánh bại tuyển Việt Nam tại Thiên Trường tối 31-3 là vì như vậy.

Nguyễn Xuân Son sẽ so đọ kỹ năng ghi bàn cùng đồng hương Bergson Da Silva của Malaysia.

Ngoài chuyện báo chí Malaysia nhận định “cặp song sát” gốc Brazil Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên đối đầu tuyển Malaysia, chủ nhà còn có những cầu thủ dạng di sản như thủ môn Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Cao Pendant Quang Vinh cùng những hậu vệ giỏi khác của tuyển Việt Nam trở lại sau thời gian chấn thương như Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng.

Trong khi đó, tuyển Malaysia hiện nay đang tập luyện tại Bangkok và ngày 29-3 sẽ bay sang Hà Nội chuẩn bị cho trận chạm trán chủ nhà Việt Nam, một trận đấu mang tính danh dự cho tuyển Malaysia và đội chuyên gia ngoại, HLV Cklamovski và CEO Robert Friend.

Cũng theo báo chí Malaysia, cặp song sát của tuyển Malaysia sẽ là tiền đạo Bergson Da Silva cùng với Bergon.