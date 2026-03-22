Tân binh tuyển Việt Nam quyết chứng minh giá trị ở trận đại chiến Malaysia 22/03/2026 09:16

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam chính thức khởi động đợt tập trung FIFA Days tháng 3-2026 bằng buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, với sự chú ý đổ dồn vào tân binh Đỗ Hoàng Hên.

Do nhiều cầu thủ còn bận thi đấu ở tứ kết Cúp quốc gia và trận đá bù vòng 13 V-League 2025-2026, quân số ở buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam khá khiêm tốn, chỉ gồm 10 gương mặt.

Nhóm hội quân sớm quy tụ nhiều cái tên đáng chú ý như thủ môn Trần Trung Kiên, các hậu vệ Văn Vĩ, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Nhật Minh cùng những cầu thủ tấn công như Tuấn Hải, Xuân Son, Việt Cường. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của tiền vệ Đỗ Hoàng Hên, tân binh lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và nhận được nhiều sự quan tâm từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Trong lần đầu khoác áo đội tuyển, Hoàng Hên bày tỏ cảm xúc tự hào và xúc động sau thời gian dài chờ đợi cơ hội. Anh khẳng định quyết tâm thể hiện hết khả năng để đóng góp cho tập thể. Tiền vệ này chia sẻ rằng anh luôn xem việc được thi đấu cho đội tuyển quốc gia là vinh dự lớn và sẽ nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo.

Đỗ Hoàng Hên trình diễn kỹ thuật ở buổi tập đầu tiên trên tuyển quốc gia. Ảnh: VFF.

Ngay ngày đầu hội quân, HLV Kim Sang-sik đã có những trao đổi riêng nhằm giúp Hoàng Hên thoải mái tâm lý, tự tin thể hiện năng lực. Nhờ từng thi đấu cùng nhiều đồng đội tại cấp CLB như Duy Mạnh, Hai Long hay Tuấn Hải, anh nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Đặc biệt, sự hiện diện của Xuân Son từng sát cánh cùng anh trong màu áo Nam Định giúp quá trình thích nghi diễn ra thuận lợi hơn.

Hoàng Hên cũng tiết lộ anh đã chủ động học hát Quốc ca Việt Nam và luôn ý thức rõ trách nhiệm khi đứng trong hàng ngũ đội tuyển. Sau hơn 5 năm sinh sống và thi đấu tại Việt Nam, anh xem đây như quê hương thứ hai. Tin vui được triệu tập cũng đã được anh chia sẻ ngay với gia đình, đặc biệt là mẹ và vợ, những người luôn đồng hành trong sự nghiệp.

Ngoại binh nhập tịch Nguyễn Xuân Son vui vẻ với đồng đội. Ảnh: VFF.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ đón thêm các cầu thủ từ ngày 22 và 23-3 sau khi họ hoàn thành nghĩa vụ tại CLB. Những cái tên đáng chú ý như Văn Lâm, Hoàng Đức, Quang Hải hay Văn Hậu sẽ giúp đội hình trở nên đầy đủ hơn.

Đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu với Bangladesh vào ngày 26-3 trên sân Hàng Đẫy, trước khi bước vào cuộc đối đầu quan trọng với Malaysia ngày 31-3 tại Ninh Bình, thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027.