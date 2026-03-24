HLV Cklamovski: "Malaysia sẽ chiến đến cùng trận gặp tuyển Việt Nam" 24/03/2026 12:13

HLV Cklamovski người Úc cùng các học trò ở tuyển Malaysia chuẩn bị sang Việt Nam đá lượt trận cuối cùng cúp châu Á bảng F trên sân Thiên Trường tối 31-3.

Trong cuộc họp báo tại Kuala Lumpur, báo chí Malaysia đã đặt ra những câu hỏi được cho là... hóc búa với nhà cầm quân người Úc.

Chẳng hạn, về câu hỏi tương lai ông sẽ làm gì với tuyển Malaysia? HLV Cklamovski nói: “Những kế hoạch, đề án dài hơi của tôi để phát triển bóng đá Malaysia vẫn không thay đổi. Tôi đã yêu đất nước này, yêu đội tuyển Malaysia từ lâu rồi. Tôi phải lòng đất nước Malaysia, phải lòng đội tuyển Malaysia”.

Cựu trợ lý của HLV tuyển Úc còn nói thêm, trong chuyến làm khách Việt Nam vào ngày 31-3 tới, ông không quan tâm những gì đã và đang xảy ra với đội tuyển Malaysia mà chỉ tập trung toàn lực vào chuyên môn nhằm đánh bại đội chủ sân Thiên Trường.

Ông nói rõ, những gì đội tuyển Malaysia đang đối mặt qua vụ 7 cầu thủ nhập tịch làm sai lệch hồ sơ là “lỗi hành chính” chứ không phải lỗi của đội. Hiện tại, toàn đội và ban huấn luyện không quan tâm những gì ngoài chuyên môn mà tập trung đánh bại đối thủ mà thôi.

Nhà cầm quân người Úc quả quyết đó cũng là cách thể hiện sự chuyên nghiệp và ngăn chặn những suy nghĩ không lành mạnh tràn vào đội tuyển. Một khi còn ra sân thi đấu thì phải chiến hết mình.

Cách trả lời của HLV Cklamovski thực chất chỉ mang tính đối phó sau khi không thể kháng cáo án phạt từ FIFA và AFC. Đó chính là áng mây đen lớn nhất mà bóng đá Malaysia phải rất lâu nữa mới có thể xua tan đi.

Đáp lại, HLV Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam cũng nêu quan điểm là thi đấu hết mình và xem như không có chuyện gì xảy ra, cho dù thầy trò ông đã được trao vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 trước cuộc tái đấu ngày 31-3.