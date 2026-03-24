Sốc: Thua Việt Nam ở cúp châu Á, đội tuyển Malaysia đòi dự World Cup 24/03/2026 11:23

(PLO)- Đội tuyển Malaysia đang trải qua cú sốc lớn khi chính thức mất cơ hội góp mặt tại Asian Cup 2027, nhưng tham vọng của họ lại đi theo hướng khiến nhiều người bất ngờ là chiếc vé chơi World Cup.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Peter Cklamovski, đội tuyển Malaysia vẫn nuôi mục tiêu vươn tầm thế giới dù vừa chịu án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Nguyên nhân khiến Malaysia bị loại xuất phát từ bê bối liên quan đến việc làm giả giấy tờ của bảy cầu thủ nhập tịch. AFC đã ra quyết định rất cứng rắn khi hủy kết quả hai trận đấu cuối cùng của Malaysia dẫu họ từng đánh bại Nepal và Việt Nam. Thay vào đó, cả hai trận bị xử thua 0-3, qua đó dập tắt hoàn toàn hy vọng giành vé dự vòng chung kết.

HLV Cklamovski lạc quan với khả năng dự World Cup của bóng đá Malaysia. Ảnh: BNM.

Dù vậy, HLV Cklamovski vẫn giữ tinh thần lạc quan. Nhà cầm quân người Úc cho biết ông có sự gắn bó đặc biệt với Malaysia và đánh giá cao môi trường làm việc tại đây. Theo ông, đội tuyển Malaysia đã có lộ trình rõ ràng từ trước, trong đó mục tiêu trước mắt là Asian Cup, còn kế hoạch dài hạn là vươn tới sân chơi World Cup.

Ông thừa nhận án phạt từ AFC và FIFA đã ảnh hưởng đến tâm lý toàn đội, khiến các cầu thủ thất vọng. Tuy nhiên, chiến lược gia này khẳng định sự cố ngoài sân cỏ sẽ không làm thay đổi định hướng phát triển lâu dài.

Malaysia bị xử thua cả những trận giao hữu quốc tế. Ảnh: EPA.

Với ông, điều quan trọng nhất lúc này là giữ sự tập trung và chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu phía trước.

Dù đã hết cơ hội đi tiếp, đội tuyển Malaysia vẫn phải hoàn tất chiến dịch vòng loại bằng trận gặp tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường vào ngày 31-3. Đây là cơ hội cuối cùng cho họ lấy lại tinh thần sau biến cố lớn, đồng thời gửi thông điệp về tham vọng World Cup.