Nóng: Malaysia loại 2 cầu thủ trước trận gặp Việt Nam vì sợ nhập tịch ‘lậu’ 23/03/2026 17:20

(PLO)- Đội tuyển Malaysia vừa đón nhận tin không thể tệ hơn ngay trước cuộc đối đầu quan trọng với Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 khi hai cầu thủ nhập tịch được kỳ vọng là Bergson Da Silva và Giancarlo Gallifuoco chính thức không đủ điều kiện ra sân.

Nguyên nhân đội tuyển Malaysia không dám sử dụng hai ngoại binh nhập tịch Bergson Da Silva và Giancarlo Gallifuoco đến từ các thủ tục pháp lý chưa hoàn tất đúng thời hạn.

Thông tin này được HLV trưởng Peter Cklamovski xác nhận. Theo ông, quá trình đăng ký quốc tịch và phê duyệt từ FIFA không kịp hoàn tất, dẫn đến việc cả hai cầu thủ buộc phải vắng mặt. Nhà cầm quân người Úc thẳng thắn cho biết ông không còn lựa chọn nào khác khi quy định đã rất rõ ràng.

Trước đó, hồi tháng 2, truyền thông Malaysia từng đưa tin tích cực về khả năng Bergson và Gallifuoco sẽ sớm có đầy đủ giấy tờ để khoác áo đội tuyển quốc gia. Khi ấy, HLV Cklamovski cũng bày tỏ sự tin tưởng cả hai có thể ra mắt ngay trong trận gặp Việt Nam ngày 31-3. Tuy nhiên, mọi kế hoạch đã đổ bể vào phút chót.

2 cầu thủ nhập tịch Bergson Da Silva và Giancarlo Gallifuoco bị loại. Ảnh: TNST.

Danh sách 28 cầu thủ được công bố mới đây không có tên hai ngôi sao nhập tịch này, tạo ra khoảng trống đáng kể trong đội hình Malaysia. Bergson, tiền đạo chủ lực của Johor Darul Ta’zim, vốn được kỳ vọng tăng cường sức mạnh tấn công, trong khi Gallifuoco, trung vệ đang chơi cho KL City, được xem là phương án gia cố hàng thủ.

Dù không thể góp mặt ở đợt tập trung lần này, HLV Cklamovski cho biết cả hai cầu thủ đều thể hiện mong muốn rất lớn được cống hiến cho Malaysia. Ông tiết lộ đã trao đổi trực tiếp và nhận thấy tinh thần quyết tâm từ họ. Theo kế hoạch, Bergson và Gallifuoco nhiều khả năng sẽ đủ điều kiện tham gia các giải đấu sắp tới như Giải vô địch ASEAN vào tháng 7 hoặc các sân chơi khu vực vào cuối năm.

Đội tuyển Malaysia chuẩn bị làm khách Việt Nam trận lượt về Asian Cup 2027 khi biết rõ mình đã bị loại. Ảnh: TNST.

Bên cạnh đó, Malaysia cũng mất thêm một phương án khác khi tiền vệ gốc Tây Ban Nha Nacho Mendez quyết định không tham gia tập trung vì chấn thương. Việc thiếu hụt nhân sự ở nhiều vị trí khiến đội bóng này gặp không ít khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho chuyến làm khách Việt Nam.

Với những biến động về lực lượng, Malaysia sẽ phải đối mặt với thử thách lớn khi chạm trán Việt Nam, dù biết rõ chiếc vé duy nhất bảng F dự vòng chung kết Asian Cup 2027 đã thuộc về thầy trò HLV Kim Sang-sik.