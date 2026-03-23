‘Thần đồng’ Việt kiều Moric bị loại khỏi U-23 Việt Nam, lộ lý do bất ngờ 23/03/2026 12:58

(PLO)- Sáng 23-3, đội tuyển U-23 Việt Nam đã đến Tây An (Trung Quốc) sau hành trình xuất phát từ Hà Nội và quá cảnh tại Quảng Châu, mà không có chân sút Việt kiều Moric.

Đội tuyển U-23 Việt Nam đã được ban tổ chức nước chủ nhà Trung Quốc đón tiếp chu đáo, nhanh chóng di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi sau chuyến bay đêm. Theo VFF, các cầu thủ sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trong ngày 23-3 để thích nghi với điều kiện thời tiết cũng như sân bãi, chuẩn bị cho giải đấu quốc tế quan trọng sắp tới.

Tại giải CFA Team China – Tây An 2026, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25-3, gặp U-23 Thái Lan ngày 28-3 và chạm trán chủ nhà U-23 Trung Quốc ở lượt trận cuối vào ngày 31-3.

Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đánh giá đội hình lần này là sự kết hợp giữa những cái tên đã khẳng định năng lực cùng nhiều nhân tố mới đến từ lứa U-21. Nhóm cầu thủ trẻ này đang được theo dõi sát sao trong lộ trình chuẩn bị cho Asian Games 2026, đồng thời hướng đến việc xây dựng lớp kế cận cho đội tuyển quốc gia.

Thầy trò Đinh Hồng Vinh đã đến Tây An, Trung Quốc. Ảnh: VFF.

Tuy nhiên, một trong những điểm gây chú ý lớn nhất chính là việc tiền đạo Việt kiều Antonio Moric không có tên trong danh sách sang Trung Quốc. Theo lý giải từ ban huấn luyện, đây là quyết định đã được tính toán từ trước trong kế hoạch chuyên môn. Moric vốn thuộc biên chế U-19 Việt Nam, được gọi lên tập trung cùng U-23 Việt Nam trong thời gian qua nhằm mục đích thử nghiệm và đánh giá toàn diện về năng lực cũng như khả năng hòa nhập.

Sau quá trình quan sát, ban huấn luyện quyết định để cầu thủ sinh năm 2008 trở lại đội U-19 để tiếp tục hoàn thiện bản thân, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn. Điều này cho thấy việc Moric không góp mặt không phải do vấn đề phong độ hay kỷ luật, mà đơn thuần là bước đi trong chiến lược đào tạo.

Trước đó, Moric từng chia sẻ sự háo hức khi được thử sức ở môi trường U-23 quốc gia. Cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam - Croatia khẳng định luôn cố gắng hiểu rõ chỉ đạo của ban huấn luyện và hoàn thành tốt giáo án đề ra.

Tiền vệ Việt kiều Moric từ đội U-23 trở lại đội U-19. Ảnh: VFF.

Dù thừa nhận cấp độ U-23 đòi hỏi thể lực và tốc độ cao hơn, Moric cho rằng sự khác biệt so với môi trường bóng đá châu Âu mà anh đang trải nghiệm không quá lớn. Hiện anh thi đấu cho CLB NK Trnje tại giải hạng Nhì Croatia, nơi giúp anh tích lũy kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp từ sớm.

Sinh năm 2008 tại Hà Nội, “thần đồng” Moric sở hữu nền tảng thể chất tốt, kỹ thuật ổn định và khả năng chơi linh hoạt trên hàng công. Anh có thể đảm nhiệm vai trò trung phong hoặc dạt cánh khi cần. Với hình mẫu là Luka Modric, cầu thủ trẻ này đặt mục tiêu phát triển toàn diện cả về kỹ năng lẫn bản lĩnh thi đấu.

Dù chưa thể góp mặt ở giải đấu Tây An lần này, cánh cửa đội tuyển U-23 vẫn rộng mở cho Moric trong thời gian tới.