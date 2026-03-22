Hơn 6.000 người ở TP.HCM bùng nổ trong Ngày chạy Olympic 22/03/2026 10:27

(PLO)- Sáng 22-3, khu vực trung tâm TP.HCM trở nên náo nhiệt khi hàng ngàn người dân cùng hòa mình vào Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân – Vì an ninh Tổ quốc năm 2026.

Sự kiện Ngày chạy Olympic quy mô cấp thành phố do UBND TP.HCM tổ chức đã thu hút hơn 6.000 người tham gia, tạo nên bầu không khí sôi động ngay từ sáng sớm.

Sau lễ khai mạc được kết nối trực tiếp từ điểm cầu Hà Nội, các vận động viên nhanh chóng bước vào phần thi với hai cự ly chính là 2km và 5km. Tất cả đều xuất phát từ Công viên 30-4 trên đường Lê Duẩn, sau đó di chuyển qua hàng loạt tuyến đường trung tâm như Công Xã Paris, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn và Pasteur trước khi quay về đích.

Ngày chạy Olympic thu hút đông đảo người dân tham gia rèn luyện thể dục thể thao.

Hình ảnh dòng người nối dài giữa những con phố quen thuộc đã mang lại cảm giác đầy năng lượng và tinh thần thể thao lan tỏa mạnh mẽ.

Sự kiện năm nay có sự đồng hành của nhiều đơn vị như Andros Fruit Me Up, Pulse Active, GCTV…, góp phần tạo nên một ngày hội thể thao quy mô lớn. Với yêu cầu cự ly tối thiểu 2km, chương trình hướng đến việc khuyến khích mọi đối tượng tham gia, từ người trẻ đến người cao tuổi, qua đó thúc đẩy thói quen vận động trong đời sống thường nhật.

Vận động viên Trịnh Công Luận hào hứng trên đường đua.

Ngày chạy Olympic được tổ chức nhằm tiếp tục lan tỏa cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây là dịp để nâng cao nhận thức về việc rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống lành mạnh, đồng thời góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng. Không khí hào hứng tại sự kiện cho thấy tinh thần hưởng ứng tích cực từ người dân thành phố.

Hoạt động cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam, 50 năm ngành Thể dục thể thao TP.HCM và 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong cùng buổi sáng, các địa phương trên cả nước cũng đồng loạt tổ chức chương trình tương tự, tạo nên một ngày hội thể thao quy mô toàn quốc.

Những chân chạy nhí trên đường về đích.

TP.HCM từ lâu đã được xem là một trong những địa phương có phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều vận động viên xuất sắc cho thể thao nước nhà. Việc đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào năm 2026 càng cho thấy vai trò quan trọng của thành phố trong bản đồ thể thao Việt Nam.

Chia sẻ tại sự kiện, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của ngày hội. Ông cho rằng đây là hoạt động nhằm hưởng ứng lời kêu gọi tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh. Theo ông, khí thế từ sự kiện sẽ tiếp tục lan rộng đến các cơ quan, trường học, khu dân cư và từng gia đình.

Ông Trần Thế Thuận khẳng định dấu ấn mạnh mẽ của phong trào Vì sức khỏe toàn dân – Vì an ninh Tổ quốc góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh.

Với sự tham gia đông đảo cùng tinh thần hào hứng, Ngày chạy Olympic năm 2026 tại TP.HCM đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, khẳng định sức hút của phong trào rèn luyện thể chất trong cộng đồng.