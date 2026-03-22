Thua Việt Nam vẫn đi tập huấn Thái Lan, tuyển Malaysia gây sốc 22/03/2026 10:21

(PLO)- Đội tuyển Malaysia bất ngờ vấp phải làn sóng chỉ trích khi vẫn quyết định sang Bangkok (Thái Lan) tập huấn từ ngày 24 đến 27-3 nhằm chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, dù cơ hội đi tiếp đã không còn.

Theo kế hoạch, đội tuyển Malaysia sẽ đối đầu chủ nhà Việt Nam trên sân Thiên Trường vào ngày 31-3. Tuy nhiên, kết quả trận đấu này không còn ý nghĩa về mặt cạnh tranh, bởi Malaysia đã bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 do sử dụng cầu thủ không hợp lệ, dù trước đó họ từng giành chiến thắng 4-0 trước chính Việt Nam.

Quyết định tiếp tục chi tiền cho chuyến tập huấn nước ngoài vì thế khiến nhiều ý kiến phản đối nổ ra. Huyền thoại bóng đá Malaysia, Datuk Jamal Nasir, là một trong những người lên tiếng gay gắt. Ông cho rằng việc di chuyển sang Bangkok là hoàn toàn không cần thiết trong bối cảnh đội tuyển đã bị loại và không còn mục tiêu rõ ràng.

Chuyên gia bóng đá Datuk Jamal Nasir chỉ trích FAM tốn tiền cho đội tuyển Malaysia tập huấn ở Thái Lan khi đã bị loại tại Asian Cup 2027. Ảnh: TNST.

Theo Jamal, thay vì tiêu tốn ngân sách cho những chuyến đi tốn kém, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nên tập trung vào các giải pháp thực tế hơn trong nước. Ông nhấn mạnh rằng việc sử dụng nguồn lực không hợp lý chỉ càng làm xấu thêm hình ảnh vốn đã bị ảnh hưởng sau bê bối liên quan đến cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Cựu danh thủ này cũng bày tỏ lo ngại về sự suy giảm niềm tin từ người hâm mộ. Ông cho rằng bóng đá chỉ có thể phát triển khi nhận được sự ủng hộ từ công chúng, và nếu khán giả quay lưng, nguồn thu cũng sẽ sụt giảm theo. Điều này có thể kéo theo hệ lụy lâu dài, đặc biệt trong việc khuyến khích thế hệ trẻ theo đuổi bóng đá.

Malaysia bị xử thua ngược tuyển Việt Nam 0-3 sau khi bị phát hiện có 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Ảnh: TNST.

Ngoài ra, Jamal chỉ trích việc chi tiêu mạnh tay cho các chuyến công tác nước ngoài và mức lương cao của bộ máy quản lý, trong khi thành tích đội tuyển không tương xứng. Ông cho rằng hướng đi đúng đắn phải là đầu tư vào đào tạo cầu thủ trẻ và phát triển nguồn lực nội địa.

Trong lúc áp lực dư luận ngày càng gia tăng, quyết định của FAM đang đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về cách điều hành và chiến lược phát triển bóng đá Malaysia.