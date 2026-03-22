Liverpool rơi tự do sau trận thua thứ 10 22/03/2026 09:39

(PLO)- Liverpool tiếp tục gây thất vọng khi để thua 1-2 trước Brighton & Hove Albion, đánh dấu cột mốc đáng quên khi đội bóng vùng Merseyside đã nhận tới 10 thất bại ở giải quốc nội mùa này, điều chưa từng xảy ra kể từ mùa 2015-2016.

Trên sân Amex, Brighton thể hiện phong độ vượt trội và kiểm soát thế trận trước nhà đương kim vô địch Liverpool. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép, khiến các cầu thủ khách gần như không thể triển khai lối chơi quen thuộc.

Kết quả này khiến thầy trò Arne Slot chỉ giành được vỏn vẹn một điểm trong ba trận gần nhất, một thành tích đáng báo động trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Dù vẫn đứng thứ năm trên bảng xếp hạng, Liverpool đang đối mặt với nguy cơ bị các đối thủ phía sau thu hẹp khoảng cách. Đáng nói phong độ thiếu ổn định khiến mục tiêu giành vé tham dự Champions League của họ trở nên mong manh.

HLV Arne Slot không hài lòng với các học trò ở trận thua Brighton. Ảnh: EPA.

Sau trận đấu, HLV Arne Slot thẳng thắn thừa nhận áp lực tại Liverpool luôn hiện hữu, nhưng ông không xem đó là vấn đề bất thường. Theo chiến lược gia người Hà Lan, việc phải chịu sức ép từ người hâm mộ và giới truyền thông là điều tất yếu khi dẫn dắt một đội bóng lớn. Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu quan trọng nhất lúc này là đảm bảo suất dự Champions League, dù đội bóng đã tiến sâu ở FA Cup và đấu trường châu Âu.

HLV Slot cũng đánh giá cao Brighton, cho rằng việc thi đấu trên sân của họ luôn là thử thách lớn, nhất là khi đội bóng này liên tục bổ sung những cầu thủ chất lượng. Tuy vậy, ông không né tránh thực tế rằng Liverpool đã đánh rơi điểm số ở những trận đấu đáng lẽ phải làm tốt hơn, điển hình là cuộc đối đầu với Tottenham trước đó.

Liverpool gặp tổn thất lực lượng khi chân sút Hugo Ekitike gia nhập danh sách chấn thương. Ảnh: EPA.

Nhà cầm quân 47 tuổi thừa nhận đội bóng gặp vấn đề về thể lực sau các trận đấu tại Champions League. Chiến thắng 4-0 trước Galatasaray hồi giữa tuần dường như đã khiến các cầu thủ bị quá tải. Ông cho rằng lịch thi đấu dày đặc là một phần nguyên nhân, nhưng cũng dành lời khen cho Brighton khi họ chơi vượt trội trong hiệp hai.

Bên cạnh đó, Liverpool còn chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng. Mohamed Salah và thủ môn Alisson vắng mặt trước trận, trong khi tiền đạo Hugo Ekitike phải rời sân chỉ sau vài phút thi đấu vì chấn thương. HLV Slot cho biết đây là tổn thất không nhỏ, dù tình trạng của Ekitike không quá nghiêm trọng.