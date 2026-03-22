13 ngoại binh đổ bộ, kích hoạt cuộc đua khốc liệt nhất lịch sử

(PLO)- Với sự hiện diện của dàn ngoại binh hùng hậu từ Nga, Thụy Sĩ, Colombia đến Ý, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM Tôn Đông Á lần thứ 38 hứa hẹn rực lửa, nơi những giới hạn về tốc độ sẽ bị thách thức trên cung đường xuyên Việt dài hơn 2.700km.

Ngày 22-3, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM đã tổ chức lễ công bố Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM - "Non sông liền một dải" lần thứ 38 - 2026 (HTV - Tôn Đông Á), gồm 25 chặng đua, với tổng lộ trình 2.745 km.

Tâm điểm của trước mùa giải chính là sự tái xuất đầy tham vọng của đội đua Công an TP.HCM. Sau nhiều năm vắng bóng, đội xe đạp ngành Công an không chỉ trình làng dàn nội binh thiện chiến như Hoàng Sang, Tấn Hoài, Ngọc Sơn, Tuấn Kiệt mà còn "kích hoạt bom tấn" mang tên Robinson Chalapud. Tay đua người Colombia này từng lên ngôi Vô địch quốc gia (2015) và sở hữu bản thành tích dày dạn kinh nghiệm tại các đấu trường quốc tế, được dự báo sẽ là ứng viên nặng ký cho chiếc Áo Vàng danh giá.

Sự đa dạng quốc tịch của các ngoại binh năm nay cho thấy sức hút toàn cầu của cuộc đua xe đạp cúp truyền hình TP.HCM. Tập đoàn Lộc Trời chơi lớn khi chiêu mộ bộ đôi người Nga – Roman Maikin và Sergei Kulikov. TP.HCM Vinama & New Group tin dùng sức mạnh từ Rwanda (Mugisha Moise) và Belarus (Yarash Uladzislau). Kenda Đồng Nai và Võ Đắc Đồng Nai lần lượt trình làng Marchuk Dzianis (Belarus) và Pierantozzi Lucio (Ý).

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM Tôn Đông Á lần thứ 38 chính thức khởi động.

620 Châu Thới Vĩnh Long và 620 Nông nghiệp Vĩnh Long sở hữu Amanuel Teklchaymanot (Ethiopia) và Zachary Patrick Patterson (New Zealand). Dược Domesco Đồng Tháp gây bất ngờ khi thay thế công thần Loic Desriac bằng tay đua Thụy Sĩ Christoph Janssen. Đặc biệt, đội đua Thanh Hóa lần đầu tiên trong lịch sử sử dụng ngoại binh với sự góp mặt của Anton Popov (Nga), trong khi Quân Khu 7 bổ sung "máy kéo" Pawel Szostka (Ba Lan) để hỗ trợ chủ lực Xuân Lộc.

HTV Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 3-4 tại vùng đất Tổ Phú Thọ. Giải đấu quy tụ 16 đội đua mạnh nhất cả nước, tranh tài qua lộ trình thi đấu hơn 2.745km. Sự pha trộn giữa kinh nghiệm quốc tế và lòng tự tôn của các nội binh Việt Nam hứa hẹn tạo nên những màn rượt đuổi "xé gió" trên các cung đường đèo hiểm trở và những pha nước rút kinh điển tại các đích đến.

Hình ảnh diễu hành bằng mô tô quảng bá cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2026.

Ban tổ chức tiếp tục duy trì mức thưởng hấp dẫn, khẳng định vị thế giải đua xe đạp số 1 Việt Nam:

Áo vàng chung cuộc: 200 triệu đồng.

Cúp vô địch Đồng đội: 100 triệu đồng.

Áo cam: 100 triệu đồng.

Áo xanh và Áo đỏ: 50 triệu đồng mỗi giải.

Thắng chặng: 20 triệu đồng cho mỗi vận động viên về nhất chặng.

Lịch thi đấu Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 - Non sông liền một dải