Mugisha Moise “xé toang” áo chấm đỏ, TP.HCM đoạt “cú ăn 3” chấn động 20/04/2026 14:06

(PLO)-Sau ba năm nằm gai nếm mật, HLV Đỗ Thành Đạt và đội đua TP.HCM mới tìm lại dư vị chiến thắng với “cú ăn 3” đầy ấn tượng.

Đèo Khánh Lê chứng kiến "cú ăn 3" của xe đạp TP.HCM. Ảnh: PHẠM HUY

Chặng 16 của Cúp Truyền Hình – Tôn Đông Á 2026 , hành trình vượt đèo Khánh Lê dài hơn 140 km – đã trở thành “cơn cuồng phong” đúng nghĩa, nơi cục diện các danh hiệu gần như được định đoạt.

Các tay đua về đích chặng 16. Clip: MQ

Địa hình leo dốc kéo dài, cộng với nhịp độ thi đấu khắc nghiệt, đã xé nhỏ đoàn đua thành hàng chục tốp, biến chặng đấu thành cuộc sàng lọc khốc liệt nhất từ đầu giải.

Ngay từ những km đầu, các ngoại binh đã chủ động tung ra những đợt tấn công dồn dập nhằm vào áo vàng Yarash Uladzislau. Nhịp độ cao liên tục khiến đoàn đông nhanh chóng vỡ vụn khi bước vào những con dốc dài của đèo Khánh Lê. Trong bối cảnh đó, vai trò của các “chim mồi” và tay đua hỗ trợ - Moise trở nên đặc biệt quan trọng.

Nổi bật nhất chính là màn trình diễn xuất sắc của Mugisha Moise. Tay đua người Rwanda không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ đồng đội mà còn tận dụng cơ hội để bứt phá trong cuộc đua áo chấm đỏ. Với khả năng leo đèo ấn tượng, anh liên tục có mặt ở các điểm tính thưởng trên đỉnh đèo, qua đó tích lũy đủ điểm số để vươn lên dẫn đầu danh hiệu vua leo núi.

Mugisha Moise đoạt áo chấm đỏ sau chiến thắng đỉnh đèo.

Không dừng lại ở đó, Moise còn đóng vai trò “lá chắn” quan trọng cho Yarash trước những đợt tấn công từ các đối thủ. Sự phối hợp hiệu quả giữa hai tay đua giúp đội đua TP.HCM kiểm soát tình hình, giữ vững lợi thế trong cuộc đua áo vàng.

Trong khi đó, phía sau, các đối thủ như Pieratozzi Lucio (Võ Đắc Đồng Nai) hay Eduardo Robinson (Công An TP.HCM) liên tục gia tăng sức ép nhưng không thể thu hẹp khoảng cách. Trên cung đường leo đèo dài và dốc, sự ổn định về thể lực và chiến thuật hợp lý đã giúp ngoại binh người Belarus trụ vững, bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu sau 16 chặng.

Êkíp TP.HCM chủ động giữ nhịp đưa các chiến binh vào đèo.

Đoàn đua vào chân đèo Khánh Lê.

Tốp 4 ngoại binh đi trong nhóm dẫn đầu đoàn đua.

Ứng viên tranh áo vàng Robinson (đi đầu) rớt lại ở nhóm sau.

Ở phía trên, áo vàng Yarash được Moise "bọc lót".

Ngoại binh Tập Đoàn Lộc Trời - Sergei Kulikov ăn mừng chiến thắng chặng 16.

Sau màn bứt phá ấn tượng ở giai đoạn cuối, chiến thắng chặng gọi tên tay đua Nga – Sergei Kulikov (Tập Đoàn Lộc Trời). Kết quả này không chỉ mang lại vinh quang cá nhân mà còn giúp anh vươn lên vị trí á quân trên bảng tổng sắp áo vàng, tạo thêm sự cạnh tranh cho chặng đường còn lại.

Sau chặng 16, đội TP.HCM Vinama cùng HLV Đỗ Thành Đạt đã tiến rất gần đến các danh hiệu cao nhất. Việc bảo vệ thành công áo vàng, đồng thời củng cố vị trí số 1 đồng đội và giành thêm áo chấm đỏ giúp đội đua TP.HCM tạo nên lợi thế vượt trội – đoạt “cú ăn 3” đầy ấn tượng sau chặng đấu mang tính quyết định.

Moise xuất sắc trong hành trình bảo vệ áo vàng cho Yarash.

Yarash Uladzislau bảo vệ thành công áo vàng sau 16 chặng.

Trần Trọng Phúc bảo vệ thành công áo trắng sau 16 chặng.

Phạm Lê Xuân Lộc (thứ 4) củng cố vững chắc giải thưởng áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất.

HLV Đỗ Thành Đạt tươi cười chúc mừng các học trò.

Đây cũng là dấu mốc quan trọng khi xe đạp TP.HCM đứng trước cơ hội lần đầu tiên sau 3 năm giành lại áo vàng chung cuộc. Từ một chặng đua được dự báo sẽ “bùng nổ”, Khánh Lê thực tế đã làm được nhiều hơn thế: nó không chỉ tạo ra khác biệt, mà còn định hình gần như toàn bộ cục diện giải đấu.

Sau “cú ăn 3” này, phần còn lại của giải nhiều khả năng chỉ còn là cuộc chiến bảo toàn thành quả. Tuy nhiên, với xe đạp đường trường, mọi bất ngờ vẫn có thể xảy ra. Nhưng rõ ràng, sau chặng 16, lợi thế đang nằm chắc trong tay Yarash Uladzislau và đội đua TP.HCM.