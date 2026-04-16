Ngoại binh nhập tịch Lộc Trời bùng nổ tại Quy Nhơn 16/04/2026 12:41

(PLO)-Sau nhiều chặng im hơi lặng tiếng, ngoại binh nhập tịch Trần Clement Em có cho mình chiến thắng thuyết phục trước dàn đối thủ mạnh.

Quang cảnh thi đấu chặng 13.

Chặng 13 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình - Tôn Đông Á 2026, 50 km vòng quanh Quy Nhơn đã chứng kiến màn tỏa sáng ấn tượng của ngoại binh nhập tịch Tập đoàn Lộc Trời.

Pha nước rút tại đích đến chặng 13.

Lộ trình ngắn, bằng phẳng cùng những những pha tấn công liên tục khiến tốc độ đoàn đua luôn được duy trì ở mức cao. Đây là dạng chặng mà chiến thuật kiểm soát và khả năng nước rút đóng vai trò quyết định. Các đội nhanh chóng đưa lực lượng mạnh lên phía trước nhằm bảo vệ tay đua chủ lực, đồng thời sẵn sàng cho màn nước rút cuối cùng.

Phan Hoàng Thái tung tốc độ chặng sprint 2.

Trong thế trận đó, tay đua mang hai dòng máu Việt – Pháp Clement Em thi đấu khá tỉnh táo. Anh không vội vàng tấn công sớm mà kiên nhẫn giữ vị trí trong tốp đầu, tận dụng tối đa sự hỗ trợ của đồng đội để bảo toàn thể lực. Khi đoàn đua bước vào những km cuối, tay đua của Lộc Trời bắt đầu di chuyển lên vị trí thuận lợi, chuẩn bị cho cú nước rút quyết định.

Ở thời điểm then chốt, Clement Em tung cú tăng tốc mạnh mẽ, vượt lên giữa sự cạnh tranh quyết liệt của các chân rút ngoại binh khác. Với guồng chân nhanh và khả năng chọn thời điểm chuẩn xác, anh cán đích đầu tiên, mang về chiến thắng chặng đầy xứng đáng.

Các tay đua tăng tốc.

Đường đua nhìn từ trên cao.

Tập thể Vinama có nhiệm vụ bảo vệ áo vàng.

Các tay đua tung nước rút...

Ngoại binh nhập tịch Trần Clement Em (52) giành chiến thắng.

Tay đua người Belarus - Yarash giữ áo vàng sau 13 chặng.

Chiến thắng tại Quy Nhơn không chỉ đơn thuần là một kết quả chuyên môn, mà còn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Ngoại binh Lộc Trời hiện là tay đua gốc Việt – Pháp duy nhất trong đoàn đua nhập tịch tại giải năm nay. Sự xuất hiện của anh tạo nên màu sắc riêng biệt, khi kết hợp giữa nền tảng đào tạo châu Âu và tinh thần thi đấu của xe đạp Việt Nam.

Trưởng thành trong môi trường thi đấu quốc tế, Clement Em sở hữu phong cách thi đấu hiện đại: di chuyển thông minh, tiết kiệm sức và bùng nổ đúng thời điểm. Điều này được thể hiện rõ trong chặng 13, khi anh không cần tấn công sớm nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi ở thời khắc quyết định.

Chặng đua tại Quy Nhơn khép lại, nhưng dấu ấn mà Clement Em để lại không chỉ là một chiến thắng. Đó còn là câu chuyện về một tay đua “độc nhất vô nhị” – người đang từng bước khẳng định giá trị của mình trong màu áo xe đạp Việt Nam.

Sau 13 chặng tranh tài, các danh hiệu tổng sắp vẫn không có biến động khi chiếc áo vàng vẫn thuộc quyền kiểm soát của Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group), Marchuk Dzinasi (Kenda Đồng Nai) giữ áo xanh. Tay đua Quân khu 7 - Phạm Lê Xuân Lộc độc chiếm áo cam, Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) dẫn đầu giải thưởng áo trắng.

Trên bảng tổng sắp sau 13 chặng, tập thể TP.HCM Vinama duy trì vững chắc ngôi đầu, xếp trên hai đối thủ Võ Đắc Đồng Nai và đội Công An TP.HCM.

Kết thúc năm chặng bào mòn thể lực, các tay đua sẽ có ngày nghỉ ngơi, dưỡng sức tại phố biển Quy Nhơn trước khi tiến hành thi đấu chặng 14, Quy Nhơn (Gia Lai) đi Tuy Hòa (Đắk Lắk) lộ trình dài 94 km.