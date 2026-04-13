Vượt ải Hải Vân, TP.HCM tạo bước ngoặt giải áo vàng 13/04/2026 14:15

Đoàn đua chinh phục đèo Phước Tượng.

Tâm điểm tranh giải áo vàng đổ dồn vào Hải Vân Quan, ngọn đèo không chỉ là cuộc tranh chấp chiếc áo chấm đỏ (Vua leo núi) mà còn là nơi định đoạt hầu hết các danh hiệu cá nhân lẫn đồng đội chung cuộc.

Diễn biến chặng 10 đánh dấu chiến thắng chặng của Yarash. Clip: MQ

Chặng 10 xuất phát từ TP Huế đến Đà Nẵng (110 km) thực sự trở thành bước ngoặt lớn khi các tay đua bước vào hành trình chinh phục liên tiếp ba ngọn đèo khắc nghiệt: Hải Vân, Phước Tượng, Phú Gia. Đây được xem là chặng đấu mang tính sàng lọc mạnh mẽ, nơi những ứng viên cho giải áo vàng dần lộ diện.

Giải áo vàng gọi tên Yarash Uladzislau

Ngay từ những km đầu tiên, tốc độ đoàn đua đã được đẩy lên cao khi các đội chủ động đưa quân lên bày binh bố trận. Tuy nhiên, khi bắt đầu bước vào chân đèo Hải Vân, cục diện đã nhanh chóng thay đổi. Địa hình dốc dài và liên tục khiến tốp đông bị xé nhỏ, chỉ còn lại những tay đua có khả năng leo đèo tốt, trong đó nổi bật là các ngoại binh.

Các tay đua Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group), Mugisha Moise (TP.HCM Vinama) và Lucio Pieratozzi (Võ Đắc Đồng Nai), Robinson Eduardo (Công An TP.HCM)… sớm cho thấy tham vọng khi liên tục thay nhau kéo tốp đầu. Cả ngoại binh duy trì nhịp độ cao trên các cung đường đèo, từng bước tạo khoảng cách với nhóm phía sau. Sự phối hợp xen lẫn cạnh tranh giữa hai tay đua này khiến cuộc đua trở nên hấp dẫn ngay từ giữa chặng.

Lucio thắng đèo Hải Vân đoạt áo chấm đỏ.

Ứng viên tranh áo vàng Moise không may bị té khi đổ đèo Hải Vân.

Sau khi vượt qua Hải Vân, các tay đua tiếp tục đối mặt với thử thách không kém phần khắc nghiệt tại cung đường biển Thuận Phước - Đà Nẵng. Đây là thời điểm thể lực của các tay đua bị bào mòn đáng kể, và chỉ những người giữ được phong độ ổn định mới có thể trụ lại nhóm đầu. Yaras Uladzislau vẫn duy trì sự bền bỉ đáng nể, trong khi Lucio cho thấy khả năng đeo bám ấn tượng, không hề lép vế.

Tại vạch đích, Yarash đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ khi tung cú tăng tốc đầy bất ngờ. Trong thế bám đuổi sát sao, Lucio cũng dốc toàn lực đáp trả, tạo nên màn nước rút song mã nghẹt thở. Tuy nhiên, với sự chính xác trong lựa chọn thời điểm và sức rướn vượt trội, tay đua người Nga đã cán đích trước đối thủ người Ý trong gang tấc.

Ngày thi đấu xuất thần của các nội binh của TP.HCM Vinama.

Dàn nội binh giúp TP.HCM Vinama dẫn đầu đồng đội

Chiến thắng không chỉ mang về ngôi nhất chặng cho Yarash Uladzislau giải áo vàng, mà còn khẳng định ngày thi đấu nổi bật của các nội binh TP.HCM Vinama khi các học trò HLV Đỗ Thành Đạt xuất sắc xoay chuyển cục diện ở giải thưởng đồng đội, xếp trên Võ Đắc Đồng Nai và đội Công An TP.HCM.

Kể từ khi Cúp Truyền Hình mở cửa cho các ngoại binh, đây cũng là lần hiếm hoi, TP.HCM Vinama chỉ với các nội binh tạo nên kỳ tích. Bằng màn trình diễn bền bỉ và chiến thuật hợp lý, các tay đua trong nước đã xuất thần vượt qua dàn đối thủ quốc tế để vươn lên chiếm ngôi nhất đồng đội, khẳng định bản lĩnh và vị thế của xe đạp TP.HCM ở chặng đua khốc liệt vượt đèo Hải Vân.

Yarash đánh bại Lucio tại mức đến Đà Nẵng.

Xuân Lộc (121) vượt lên chiếm giải thưởng áo cam.

Yarash Uladzislau giữ áo vàng sau 10 chặng.

Cùng với chiếc áo vàng gọi tên Yarash Uladzislau, danh hiệu áo cam cũng được Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) vươn lên tiếp quản. Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) chiếm giải áo trắng trong khi áo xanh sau 10 chặng tiếp tục thuộc về Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai).

Sau màn “thử lửa” tại Hải Vân Quan, giải đua hứa hẹn tiếp tục gay cấn ở các chặng tiếp theo. Tuy nhiên, với màn trình diễn xuất thần tại chặng 10, Yarash Uladzislau đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ là một trong những cái tên đáng gờm nhất trong cuộc cạnh tranh áo vàng chung cuộc ở giải năm nay.