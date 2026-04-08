Khuyết Nguyễn Văn Bình, TP.HCM Vinama nan giải bài toán chiến thuật 08/04/2026 18:45

(PLO)-Tay đua Nguyễn Văn Bình chia tay đường đua đang để lại một khoảng trống không nhỏ trong hệ thống chiến thuật của TP.HCM Vinama.

Đồng đội sẽ cùng gánh vác vị trí của Văn Bình của lại.

Kể từ chặng 6 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình TP.HCM Tôn Đông Á 2026, tay đua Nguyễn Văn Bình đã chính thức rời đường đua do anh không kịp hồi phục sau tai nạn thi đấu ở chặng 5.

Việc khuyết mất một vị trí sẽ ảnh hưởng cục diện chiến thuật như thế nào được chính HLV trưởng đội TP.HCM Vinama - Đỗ Thành Đạt nhận định: “Không còn sự phục vụ của Bình, bất lợi là không nhỏ nên chúng tôi buộc phải xoay sở tìm lời giải.

Trong xe đạp, chiến thuật một kèm một luôn được xem là nền tảng để các HLV bày binh bố trận cho những mục tiêu. Khi khuyết mất một vị trí, yếu huyệt này sẽ bị các đối thủ nhắm vào khai thác.

Nếu như trong bóng đá, đồng đội chỉ gánh một trận thì với xe đạp là câu chuyện hoàn toàn khác. Các đồng đội phải luân phiên đảm đương trám vào vị trí của Bình, khó hơn nữa là các em không chỉ đấu 1-2 chặng, mà phải gánh suốt hành trình 20 chặng. Thế nên, trọng trách của các VĐV TP.HCM Vinama vì thế cũng nặng nề hơn trước rất nhiều”.

Được đánh giá là tay đua nước rút đầy triển vọng nhưng qua 5 chặng đấu mùa này, Nguyễn Văn Bình vẫn chưa giành được chiến thắng nào. Ông Đạt lý giải thêm: “Hiện tại chúng ta không thể đòi hỏi ở Bình phải 'bách chiến bách thắng' như thế hệ đàn anh, thời điểm mà TP.HCM Vinama còn sở hữu những cái tên như Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài chuyên làm ‘tạo nước lớn’ cho anh em Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh ‘ghi bàn’. Bên cạnh đó, giải cũng qui tụ nhiều ngoại binh hơn. Chính điều này làm hẹp khả năng giành chiến thắng chặng không chỉ riêng Bình, mà cả các cua-rơ nội khác.

Chúng tôi chỉ dốc toàn lực thắng chặng nếu như dự báo được xác suất, dựa trên thực lực chính mình. Bởi một khi đã dồn sức vào những cuộc đua giành chiến thắng chặng, sự ‘hao binh tổn tướng’ sẽ khiến chúng tôi trả giá cho những toan tính đường dài. Đặc biệt là danh hiệu áo vàng chung cuộc hay chức vô địch đồng đội. Đấy luôn là mục tiêu của cá nhân tôi và của ban huấn luyện đề ra mỗi khi chúng tôi tham dự các cuộc đua Cúp Truyền Hình”.