Các tay đua Đồng Nai “mở bát” đánh chiếm áo vàng 06/04/2026 14:55

(PLO)- Các tay đua Đồng Nai có ngày thi đấu quật khởi khi thôn tính thành công danh hiệu áo vàng tại Cúp Truyền Hình Tôn Đông Á 2026.

Các tay đua di chuyển trước khi xuất phát chính thức.

Ở chặng tranh tài thứ 4 từ TP Hà Nội đến TP Thanh Hóa, đoàn đua di chuyển 45 km, trước khi trọng tài giở cờ lệnh xuất phát chính thức lộ trình dài 114 km hướng về xứ Thanh.

Diễn biến chặng 4, đánh dấu chiến thắng của Marchuk Dzianis. Clip: MQ

Sau nhiều ngày thi đấu dưới tiết trời mát mẻ, ở chặng 4, các cua-rơ bắt đầu đối mặt với thử thách cam go hơn khi sức nóng cùng mức nhiệt độ miền Bắc tăng cao khiến những cuộc cạnh các danh hiệu cũng trở nên khốc liệt hơn.

Đoàn đua đi ngang cầu Bông Lau, thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình. Ảnh: PHẠM HUY

Trong khi các “ông lớn” vẫn chủ động chơi phòng thủ, toan tính cho những kế hoạch đánh chiếm áo vàng dài hơi hơn thì đó cũng chính là lúc, cơ hội được mở ra cho nhiều đối thủ khác cạnh tranh các giải thưởng chặng.

Từ vị trí thứ 2 sau vạch đích ở chặng trước, ngoại binh Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) đã bắt đầu lộ diện thành “phản lực cơ” không thể xem thường ở chặng 4. Nhất là sau màn tung nước rút vượt đánh bại các đối thủ Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai), áo vàng Patrick Patterson (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) tại mức đến Thanh Hóa.

Cùng chiến thắng với thành tích 2 giờ 32 phút 51 giây củng cố ngôi đầu giải thưởng áo xanh, tay đua người Belarus - Marchuk Dzianis còn xuất sắc vượt lên chiếm luôn giải thưởng áo vàng từ Patterson, khiến cục diện giải thưởng cao quý nhất cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình càng trở nên hấp dẫn khi liên tục thay đổi chủ nhân qua 4 chặng tranh tài. Trong khi đó ở hai giải thưởng dành riêng cho các tay đua Việt Nam, Nguyễn Văn Bình (TP.HCM Vinama) và Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) đều bảo vệ thành công các danh hiệu áo cam và áo trắng.

Tay đua người Belarus - Marchuk Dzianis ăn mừng chiến thắng chặng 4.

Marchuk Dzianis nhận giải áo vàng.

Tay đua Nguyễn Văn Bình nhận thưởng áo cam.

Tay đua giữ áo trắng Lâm Gia Hào.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, các tay đua Đồng Nai cũng kéo dài mạch thắng, chiếm vị trí dẫn đầu tổng sắp, xếp trên các đối thủ mạnh. Tuy nhiên, cục diện tổng sắp đồng đội hiện vẫn chưa có sự phân hóa rõ ràng khi các đội như Công An TP.HCM, TP.HCM Vinama, Quân khu 7 hay Tập Đoàn Lộc Trời An Giang… đều đang sở hữu tổng thời gian thi đấu bằng nhau 20 giờ 36 phút. Và trật tự được trọng tài ấn định bằng cách điểm danh thứ tự các tay đua vượt qua mức đến.

Ở chặng tranh tài thứ 5 từ TP Thanh Hóa đến TP Vinh (Nghệ An), lộ trình dài 139 km dự kiến sẽ tiếp tục có những xáo trộn trên các bảng xếp hạng.