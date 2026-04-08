Tay đua Nguyễn Văn Bình chính thức rời Cúp Truyền Hình 08/04/2026 12:06

Các tay đua tranh tài chặng 6. Ảnh: PHẠM HUY

Nguyễn Văn Bình rời Cúp Truyền Hình

Trước khi xuất phát chặng 6 (52 km vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh (Vinh), HLV đội TP.HCM Vianama - Đỗ Thành Đạt đã chính thức tuyên bố, tay đua Nguyễn Văn Bình không thể tiếp tục giải đua sau chấn thương mà cua-rơ người Hóc Môn gặp phải ở chặng tranh tài trước đó.

Clip nước rút tốc độ tại mức đến chặng 6. Clip: MQ

Tin không vui này không chỉ gây thiệt hại trực tiếp đến tập thể đội đua TP.HCM Vinama do rơi vào cảnh thiếu quân, ngay cả các cổ động viên hâm mộ cũng cảm thấy tiếc nuối bởi những công sức mà Văn Bình đã dày công tập luyện để chuẩn bị cho Cúp Truyền Hình.

Chia sẻ về mất mát này, cua-rơ Văn Bình cho biết: “Là VĐV, cảm giác phải ngồi ngoài xem các đồng nghiệp thi đấu, các đồng đội mình chinh chiến trong cảnh thiếu quân với tôi là không thể nào chịu đựng được. Nhưng vì sự nghiệp còn dài, tôi không thể mạo hiểm với tương lai của chính mình, khi mà cơ thể lẫn lời khuyên của bác sĩ đều không cho phép.

Hiện việc di chuyển của Văn Bình vẫn rất khó khăn.

Hiện tại, tôi vẫn thấy lo vì chấn thương vẫn còn sưng tấy và rất đau, khó khăn trong việc đi lại. Mong sao nó không ảnh hưởng gì đến dây chằng đầu gối. Trong thời gian dưỡng thương, tôi vẫn vẫn sát cánh cùng các đồng đội trên đường đua, đợi đến khi chấn thương đỡ hẳn tôi mới trở về nhà”.

Áo cam Nguyễn Văn Nhã.

Các tay đua tung nước rút ở chặng 6.

Chiến thắng lần đầu gọi tên đội đua Thanh Hóa

Trở lại với vòng đua tốc độ của chặng 6, lần đầu tiên chiến thắng đã gọi tên tập thể Thanh Hóa – một trong những tân binh ra đời trễ nhất của làng đua xe đạp Việt Nam.

Trong pha tung nước rút tốc độ tại mức đến, ngoại binh người Nga Popov Anton đã xuất thần đánh bại Patrick Patterson (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long và Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai), lần đầu tiên đem về chiến thắng chặng quí giá về cho đội đua xứ Thanh.

Chiến thắng đã gọi tên Popov Anton đội Thanh Hóa.

Tuy nhiên kết quả không làm xáo trộn bảng tổng sắp cá nhân khi Marchuk Dzianis tiếp tục củng cố vị trí số 1 giải thưởng áo vàng, cùng ngôi vị đầu đầu giải áo xanh sau 6 chặng.

Giải thưởng áo cam (dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất) và áo trắng (dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất) sau chặng này tiếp tục được nắm giữ bởi Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) và Lâm Gia Hào của đội Đồng Tháp 2.

Trên bảng tống sắp đồng đội, các vị trí tốp 10 không có thay đổi khi các đối thủ tiếp tục “đồng cân đồng lạng” sau 6 chặng tranh tài.

Theo dự kiến sáng 9-4, đoàn đua sẽ thi đấu chặng 8 Vinh (Nghệ An) – Đồng Hới (Quảng Trị) đường dài 197,5 km. Đây cũng là chặng đua đầu tiên đi tìm chủ nhân áo chấm đỏ khi các tay đua chinh phục đèo Ngang.