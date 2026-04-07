Tay đua Nguyễn Văn Bình bỏ ngỏ khả năng tham dự chặng đua thứ 6 07/04/2026 13:41

Tay đua đội TP.HCM Vinama Nguyễn Văn Bình để ngỏ khả năng tranh tài chặng 6.

Trước đó tại đích đến chặng 5 (Thanh Hóa – TP Vinh, 139 km) của cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình Tôn Đông Á 2026, tay đua Nguyễn Văn Bình không may bị ngã trước vạch đích khi anh và nhiều cua-rơ khác cùng tung nước rút tốc độ.

Diễn biến chặng 5 và chiến thắng của Marchuk Dzianis. Clip: MQ

Ngay sau khi gặp nạn, ngay lập tức, Văn Bình được xe cấp cứu của BTC giải đưa đến bệnh viện Đa khoa TP Vinh kiểm tra. Chia sẻ về chấn thương của Văn Bình, HLV trưởng đội TP.HCM Vinama Đỗ Thành Đạt cho biết: “Sau khi làm các xét nghiệm và chụp chiếu phim, rất may là bác sĩ chẩn đoán Nguyễn Văn Bình bị chấn thương phần mềm, không liên quan vấn đề xương khớp”.

Tuy nhiên khi hỏi về khả năng tay đua Nguyễn Văn Bình có thể tiếp tục thi đấu, ông Đạt bỏ ngỏ: “Theo chỉ định của bác sĩ, Bình phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần. Thế nên ngay thời điểm này, chúng tôi cùng ban huấn luyện chưa có quyết định việc liệu Văn Bình có tiếp tục tham dự giải nữa hay không”.

Các tay đua tranh tài qua địa phận Thanh Hóa.

Êkíp Đồng Nai tiếp tục gặt hái thành công thứ hai liên tiếp.

Tốp các tay đua dẫn đầu đi vào địa phận tỉnh Nghệ An.

“Phản lực cơ” Marchuk Dzianis ăn mừng chiến thắng thứ hai liên tiếp. Ảnh: PHẠM HUY

Kết quả ở chặng tranh tài thứ 5, chiến thắng một lần nữa gọi tên tập thể các tay đua Đồng Nai. “Phản lực cơ” Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) xuất sắc đánh bại mọi đối thủ củng cố vững chắc ngôi đầu giải thưởng áo vàng và áo xanh (dành cho tay đua có nước rút tốt nhất). Trong khi đó với vị trí hạng nhì chặng, tay đua Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) chính thức đoạt giải thưởng áo cam từ tay Nguyễn Văn Bình. Thành tích hạng ba chặng này thuộc về tay đua đội Công An TP.HCM - Trần Tuấn Kiệt.

Giải thưởng áo trắng sau 5 chặng tiếp tục được tay đua Lâm Gia Hào - Đồng Tháp 2 chiếm giữ.

Trên bảng tống sắp đồng đội sau 5 chặng không có gì thay đổi. 10 đội có khả năng cạnh tranh chức vô địch cùng sở hữu tổng thời gian thi đấu ngang nhau là 30 giờ 59 phút 45 giây.