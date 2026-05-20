Nóng: Pep Guardiola chính thức nói về việc rời Man City 20/05/2026 10:05

(PLO)- Tương lai của Pep Guardiola tại Manchester City tiếp tục trở thành tâm điểm sau khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha lên tiếng trước hàng loạt tin đồn về việc chia tay sân Etihad vào cuối mùa giải.

Sau trận hòa Bournemouth, HLV Pep Guardiola khẳng định ông vẫn còn một năm hợp đồng với Man City, nhưng chưa đưa ra cam kết chắc chắn về việc tiếp tục gắn bó. “Tôi sẽ trao đổi với chủ tịch vào cuối mùa. Tôi không nói chuyện đó ở đây. Tôi cần nói chuyện với chủ tịch, các cầu thủ và ban huấn luyện”, Pep chia sẻ.

Dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn dành những lời đầy tình cảm cho Man City. Ông nhấn mạnh mình rất hạnh phúc khi làm việc tại một CLB lớn và đặc biệt như The Citizens. Theo Pep, mọi quyết định quan trọng sẽ chỉ được đưa ra sau khi mùa giải khép lại.

Giữa lúc phát biểu của Pep Guardiola còn bỏ ngỏ, truyền thông châu Âu lập tức dậy sóng với thông tin Enzo Maresca đã đạt thỏa thuận miệng để trở lại Manchester City, lần này trong vai trò HLV trưởng. Nhà báo Fabrizio Romano cho biết chiến lược gia người Ý được xem là lựa chọn lý tưởng để kế nhiệm Pep và có thể ký hợp đồng ban đầu kéo dài 3 năm.

Maresca không phải gương mặt xa lạ với Man City. Ông từng làm việc trong hệ thống đào tạo trẻ của đội bóng, dẫn dắt U-23 Man City ở mùa 2020-2021, trước khi trở thành trợ lý của Pep Guardiola giai đoạn 2022-2023. Chính sự am hiểu nội bộ, triết lý bóng đá tương đồng và mối liên hệ cũ với Etihad giúp Maresca nổi lên như ứng viên phù hợp.

Trước đó, Maresca từng tạo dấu ấn khi giúp Leicester City vô địch Championship mùa 2023-2024, qua đó đưa “Bầy cáo” trở lại Ngoại hạng Anh. Sau đó, ông dẫn dắt Chelsea và giành Europa Conference League cùng Club World Cup 2025, nhưng bị sa thải vào tháng 1-2026.

Nếu thương vụ này được xác nhận, bóng đá Anh có thể chứng kiến một bước ngoặt lớn: kỷ nguyên Pep Guardiola tại Man City đi đến hồi kết. Theo nguồn tin từ Fabrizio Romano, Pep đã mong muốn ra đi trong mùa hè này, và thông báo chính thức có thể được đưa ra sau khi các bên hoàn tất trao đổi nội bộ.