Thế giới chờ màn tái đấu cuối cùng của Messi và Ronaldo 20/05/2026 06:39

(PLO)- Sau hơn 20 năm thống trị bóng đá thế giới, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vẫn chưa muốn dừng lại, nhưng World Cup 2026 tại Bắc Mỹ là sân khấu cuối cùng của hai siêu sao vĩ đại nhất thời đại.

Messi và Ronaldo đang hướng đến cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới khi cùng nhau góp mặt ở World Cup lần thứ 6 trong sự nghiệp.

Messi chờ phá thêm kỷ lục

Lionel Messi từng tin World Cup 2022 là điểm kết hoàn hảo cho sự nghiệp. Hình ảnh anh nâng cao chiếc cúp vàng tại Doha sau chiến thắng nghẹt thở trước Pháp đã trở thành khoảnh khắc bất tử của bóng đá hiện đại. Khi ấy, chính Messi cũng thừa nhận anh không còn điều gì để chinh phục thêm.

Nhưng bóng đá vẫn chưa muốn buông tha thiên tài người Argentina. Sau quãng thời gian nhiều biến động tại Paris Saint-Germain, Messi chuyển sang Mỹ khoác áo Inter Miami và nhanh chóng biến giải Nhà nghề Mỹ (MLS) thành tâm điểm toàn cầu. Ở tuổi 39, anh không còn bùng nổ liên tục như thời đỉnh cao tại Barcelona, nhưng tầm ảnh hưởng vẫn vượt xa mọi giới hạn chuyên môn.

Messi vẫn là đầu tàu của Argentina với tham vọng chinh phục World Cup lần thứ 2 liên tiếp. Ảnh: EPA.

Messi tiếp tục đưa Argentina lên đỉnh Copa America 2024, đồng thời dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. HLV Lionel Scaloni cũng nhiều lần khẳng định đội tuyển Argentina sẽ làm mọi cách để Messi hiện diện tại World Cup 2026.

Nếu ra sân tại Bắc Mỹ, Messi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tham dự sáu kỳ World Cup khác nhau. Từ cậu bé 18 tuổi ghi bàn vào lưới Serbia & Montenegro năm 2006, anh giờ đã trở thành biểu tượng sống của bóng đá thế giới.

Cột mốc 200 trận cho đội tuyển Argentina cũng đang ở rất gần, trong khi kỷ lục 16 bàn thắng World Cup của Miroslav Klose bắt đầu lung lay dữ dội trước chân sút xứ sở Tango đã có 13 pha lập công ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Tiền đạo người Argentina đã lên ngôi Cúp thế giới 2022. Ảnh: EPA.

Argentina bước vào giải với nhiều kỳ vọng khi rơi vào bảng đấu được đánh giá khá dễ thở cùng Algeria, Áo và Jordan. Đó chính là cơ hội để Messi tiếp tục viết thêm những chương huy hoàng cuối cùng cho sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Ronaldo chưa chịu buông ngai vàng

Ở phía bên kia của cuộc cạnh tranh vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, Cristiano Ronaldo vẫn chưa sẵn sàng khép lại hành trình của mình. Dù đã bước sang tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn giữ khát vọng chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup, danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của anh.

Ronaldo từng trải qua nỗi đau lớn ngay từ đầu sự nghiệp quốc tế khi thất bại ở chung kết Euro 2004 trên sân nhà. Sau nhiều năm chờ đợi, anh đưa Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 để hoàn thành giấc mơ châu Âu. Tuy nhiên, sân khấu World Cup luôn là thử thách dang dở với CR7.

Ngôi sao Bồ Đào Nha vẫn chưa có chiếc cúp thế giới trong bộ sưu tập đồ sộ của mình. Ảnh: EPA.

Kể từ lần vào bán kết năm 2006, Bồ Đào Nha chưa bao giờ thật sự tiến gần chức vô địch thế giới. Tại World Cup 2022, Ronaldo thậm chí bị đẩy lên ghế dự bị ở vòng knock out. Dẫu vậy, sự xuất hiện của HLV Roberto Martinez đã giúp anh lấy lại vị trí trung tâm trong đội hình.

Dù không ghi bàn tại Euro 2024, Ronaldo vẫn được xem là thủ lĩnh tinh thần quan trọng nhất của tuyển Bồ Đào Nha. Anh đang giữ kỷ lục cầu thủ nam khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử với 226 trận và vẫn ghi bàn đều đặn trong màu áo Al Nassr tại Saudi Arabia.

Ronaldo mới đây xác nhận World Cup 2026 là lần cuối cùng anh xuất hiện ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Điều đó khiến hành trình tại Bắc Mỹ mang ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết. Với dàn cầu thủ tài năng hiện tại, Bồ Đào Nha được đánh giá đủ sức cạnh tranh chức vô địch dù vẫn tồn tại tranh cãi về việc đội bóng có đang phụ thuộc quá nhiều vào Ronaldo.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn sở hữu sức mạnh đáng nể. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, với HLV Roberto Martinez, giá trị của CR7 chưa bao giờ nằm riêng ở những bàn thắng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định Ronaldo vẫn là thủ lĩnh mẫu mực và là nguồn cảm hứng lớn nhất của đội tuyển.

Một kịch bản cực kỳ điên rồ đang được người hâm mộ chờ đợi. Nếu Argentina và Bồ Đào Nha đều dẫn đầu bảng đấu của mình, Messi và Ronaldo có thể đối đầu ở tứ kết World Cup vào ngày 11-7 tại Kansas City.

Sau hơn hai thập kỷ cạnh tranh từ La Liga, Champions League đến sân khấu quốc tế, thế giới bóng đá háo hức được chứng kiến cuộc chạm trán cuối cùng của hai ngôi sao sáng nhất thời đại.