Chung kết AFC Chamoions League 2, Al Nassr- Gamba Osaka (0 giờ 45 ngày 17-5): Đối thủ của Nam Định dễ cho Ronaldo khóc bằng tiếng... Ả rập 16/05/2026 13:35

(PLO)- Trận chung kết AFC Champions League 2 rất đáng xem giữa đối thủ của Nam Định - Gamba Osaka với Al Nassr trong đó gồm có 2 đội trưởng đội tuyển Ronaldo, Sadio Mane.

0 giờ 45 ngày 17-5, Gamba Osaka sẽ chạm trán với Ronaldo và đồng đội Al Nassr ở chung kết AFC Champions League 2. Gamba Osaka chính là đối thủ của Nam Định ở bảng F cùng Nam Định tại mùa giải hạng 2 châu Á này.

Mùa giải này tại vòng bảng F, Gamba Osaka thắng Nam Định 3-1 tại Nhật và 1-0 tại Thiên Trường. Đại diện của Việt Nam chia tay giải ngay sau vòng bảng, còn Gamba Osaka vào đến chung kết.

Trong vòng năm ngày Ronaldo và đồng đội ở Al Nassr đang đứng trước cơ hội giành cú đúp, vô địch Saudi Pro League và Champions League 2. Tuy nhiên, họ cũng có nguy cơ trắng tay, nhất là giải châu lục vì Gamba Osaka mang tinh thần chiến binh Samurai rất mạnh mẽ.

Các cầu thủ đại diện Nhật từ ngoại binh đến cầu thủ nội đều phấn khích khi chạm trán với những ngôi sao đẳng cấp thế giới của Al Nassr.

Nên nhớ Al Nassr năm ngày sau trận chung kết giải châu Á với Gamba Osaka sẽ quay về giải nội địa đá lượt trận cuối tiếp Damac. Và nếu Ronaldo và đồng đội thắng Damac thì lần đầu ngôi sao Bồ Đào Nha có ngôi vô địch khi đến Saudi Arabia giữa mùa 2022. Ngược lại, có lẽ Ronaldo sẽ khóc bằng tiếng... Ả rập.

Danh hiệu nội địa và châu lục cũng không chịu đến với Ronaldo và Al Nassr 4 năm qua. Ảnh: AN.

Gamba Osaka là “ca khó”, rất khó cho Ronaldo và đồng đội dẫu trận chung kết được đá trên sân King Saud ở Riyadh coi như sân nhà của Al Nassr. Người Nhật vốn bản lĩnh và thích đối đầu với thách thức. Chạm trán với Ronaldo, Joao Felix (2 tuyển thủ Bồ Đào Nha), Sadio Mane (đội trưởng tuyển Senegal) cùng những siêu sao khác như Kingsley Coman,Wesley,Bento, Brozovic... sẽ lại càng kích hoạt “tinh thần Samurai” của Gamba Osaka.

HLV Jorge Jesus của Al Nassr không giấu mục tiêu cú đúp mùa giải cho Al Nassr. Vì lần gần nhất Al Nassr lên ngôi giải châu lục là những năm 1990, còn giải Saudi Pro League thì vẫn mãi là “cái bóng” của Al Hilal và Al Ittihad dẫu có Ronaldo.

Với Gamba Osaka, lần gần nhất vô địch Champions League là năm 2008. Cho nên đại diện Nhật rất khát khao danh hiệu châu Á lại đối đầu những ngôi sao thế giới trong màu áo Al Nassr thì không phải bữa tiệc bóng đá hoành tráng sao.