Ronaldo được ủng hộ thi đấu tại World Cup 2030 09/05/2026 13:29

Cristiano Ronaldo được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng tại World Cup 2026 ở Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè này cùng đội tuyển Bồ Đào Nha và mặc dù tuyên bố đây sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp, CR7 vẫn được ủng hộ để thi đấu tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh bốn năm nữa.

HLV cũ của Cristiano Ronaldo tại Manchester United cho rằng anh vẫn có thể thi đấu tại World Cup 2030. Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha sẽ bước sang tuổi 41 khi giải đấu mùa hè này diễn ra và anh đã bóng gió về việc giải nghệ sắp tới.

Nhưng cựu trợ lý HLV của MU, Rene Meulensteen, tin rằng Ronaldo vẫn có thể thực hiện một cú ngoặt ngoạn mục và chơi thêm bốn năm nữa. World Cup tiếp theo sẽ diễn ra ở Tây Ban Nha, Ma Rốc và Bồ Đào Nha - điều này có thể cám dỗ CR7 tiếp tục thi đấu.

Ronaldo và Meulensteen thời còn cùng làm việc chung ở Manchester United. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trả lời phỏng vấn Goal, Rene Meulensteen nói: “Ý tôi là, nếu sức khỏe cho phép. Nhìn Ronaldo thì rõ ràng là 41 tuổi, nhưng về mặt sinh học thì anh ấy chỉ khoảng đầu 30. Đó là trường hợp khi tâm trí suy yếu, những thứ khác sẽ theo sau. Vì vậy, không có gì nghi ngờ về việc Ronaldo chăm sóc bản thân theo cách tốt nhất có thể.

Tôi thấy ở đâu đó hôm trước họ đưa tên con trai của Cristiano Ronaldo vào đội hình tại Al Nassr. Đó có thể là một trong những thử thách mà anh ấy vẫn muốn thực hiện, được chơi bóng cùng đội với con trai mình, điều đó sẽ thật độc đáo.

Nhưng tôi nghĩ nếu Ronaldo không bị chấn thương và giữ được thể lực tốt, thì rõ ràng là chúng ta phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra với đội tuyển Bồ Đào Nha, bởi vì anh ấy có thể sẽ là cầu thủ lớn tuổi nhất tại World Cup. Điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của anh ấy, đặc biệt là khi World Cup được đồng tổ chức bởi Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ma Rốc. Khoảng cách không quá xa!”.

Mặc dù Meulensteen từng ủng hộ Cristiano Ronaldo tham dự World Cup lần thứ sáu trong vòng bốn năm tới, bản thân CR7 đã bác bỏ điều đó và tuyên bố giải đấu mùa hè này sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh.

CR7 rất khát khao vô địch World Cup cùng tuyển Bồ Đào Nha. ẢNH: MIRROR/GETTY

Phát biểu hồi đầu mùa giải, Cristiano Ronaldo cho biết, "Chắc chắn rồi. Tôi sẽ bước sang tuổi 41 và tôi nghĩ đây sẽ là thời điểm quan trọng trong các giải đấu lớn", rồi nói thêm: "Thành thật mà nói, khi tôi nói "sớm", có lẽ tôi vẫn còn thi đấu trong một hoặc hai năm nữa".

Cristiano Ronaldo Ronaldo đã có tổng cộng 226 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, ra mắt năm 2003. Trong thời gian đó, anh đã ghi được 143 bàn thắng. CR7 sẽ bước vào World Cup năm nay với phong độ cực kỳ ấn tượng. Tiền đạo kỳ cựu này đã ghi 28 bàn thắng chỉ sau 34 lần ra sân cho Al Nassr mùa giải này. Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu chiến dịch vòng bảng World Cup 2026 bằng trận đấu với CHDC Congo, trước khi gặp Uzbekistan và Colombia.