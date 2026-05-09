Lý do Bruno Fernandes giành giải cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh 09/05/2026 12:02

(PLO)- Giá trị của Bruno Fernandes đối với Manchester United chính là lý do anh giành được giải thưởng cá nhân cao nhất bóng đá Anh - không ai có thể sánh kịp.

Ngày 8-5 (giờ Anh), đội trưởng của Manchester United, Bruno Fernandes, đã được Hiệp hội Nhà báo Bóng đá bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2025 - 2026 của bóng đá Anh và là người xứng đáng nhất trong số các ứng cử viên.

Vào cuối ngày 21-5 năm 2025, bên trong sân vận động San Mames ở Bilbao, Bruno Fernandes đã bước ra đối mặt với giới truyền thông sau trận thua 0-1 của MU trước Spurs ở chung kết Europa League. Anh luôn làm vậy, Fernandes luôn đối mặt với giới truyền thông, dù thắng hay thua, dù anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận hay bị các chuyên gia chỉ trích.

Dù bạn nghĩ gì về những màn kịch đôi khi của Bruno Fernandes trên sân cỏ, Fernandes luôn đại diện cho Manchester United một cách xuất sắc ngoài sân đấu. Dù sao đi nữa, ngay sau màn trình diễn tệ hại trong trận chung kết ở Bilbao, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã khiến các phóng viên có mặt bất ngờ khi ám chỉ rằng ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford có thể muốn bán anh.

Bruno Fernandes xứng đáng là cầu thủ hay nhất mùa giải bóng đá Anh. ẢNH: MIRROR/GETTY

Fernandes nói rằng mình biết mọi chuyện diễn ra như thế nào. Có thông tin cho rằng Al Hilal, đội thuộc giải Saudi Pro League của Saudi Arabia, sẵn sàng trả 100 triệu bảng Anh cho MU để chiêu mộ Fernandes. Liệu lời đề nghị chính thức đó đã được đưa ra hay chưa thì vẫn chưa rõ. Nhưng điều rõ ràng là một hoặc hai người có quyền lực trong ban điều MU có thể đã nghĩ rằng việc bán Fernandes, người đã bước sang tuổi 30, sẽ là một thương vụ tốt.

Thật may mắn cho người hâm mộ Manchester United và chính CLB, ý tưởng đó cuối cùng đã bị bác bỏ. Và kết quả là Manchester United đã giành được suất tham dự Champions League mùa tới khi đang vững chắc ở vị trí thứ ba Premier League mùa này.

Đây không phải là một mùa giải xuất sắc đối với MU, thậm chí là ngược lại. Nhưng nếu không có sự lãnh đạo và đóng góp của Bruno Fernandes, họ sẽ không thể có được vị trí như hiện tại trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đơn giản là vậy. Và đó là lý do tại sao Fernandes xứng đáng nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Anh. Xét về tầm quan trọng của một cầu thủ đối với thành tích của toàn đội, khó có thể nghĩ ra ai xuất sắc hơn Fernandes.

Có lẽ là Erling Haaland? Đó là lý do tại sao tiền đạo của Manchester City chỉ đứng thứ ba trong cuộc bình chọn. Luôn có một sự lưỡng lự khi bỏ phiếu trong các cuộc thăm dò này. Liệu việc một đội bóng không thành công, không có danh hiệu nào có nên được xem là điểm trừ đối với một ứng cử viên?

Declan Rice về nhì trong cuộc bầu chọn. ẢNH: MIRROR/GETTY

Thẳng thắn mà nói, đó là vấn đề lựa chọn. Nổi tiếng là cả Hiệp hội Nhà báo Bóng đá và Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp đều trao giải thưởng cá nhân cho mùa giải 1998 - 1999 cho David Ginola.

Sir Alex Ferguson, người dẫn dắt đội Manchester United giành cú ăn ba mùa đó, thường xuyên dùng sự lựa chọn này làm bằng chứng cho thấy các nhà báo không biết mình đang nói về điều gì. Sir Alex nói: “Chúng tôi đã giành cú ăn ba và các bạn lại trao giải cho David Ginola… chỉ vì một bàn thắng đẹp vào lưới Barnsley, chết tiệt".

Đó là một câu nói châm biếm, mặc dù phải công nhận đó là một bàn thắng đẹp. Sự thật là, Manchester United có quá nhiều cầu thủ xuất sắc - Peter Schmeichel, David Beckham, Andy Cole, Paul Scholes ở mùa đó - đến nỗi họ bị chia đều phiếu bầu.

Declan Rice của Arsenal, người về nhì sau Bruno Fernandes mùa này, Gabriel và David Raya đều nhận được phiếu bầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Nhưng một lần nữa, điều đó không hề làm giảm đi giá trị của Fernandes.

Fernandes không chỉ trau dồi kỹ năng của mình để làm việc với HLV mà anh muốn gắn bó lâu dài. Anh đã thể hiện xuất sắc dưới thời Ruben Amorim - trong một vai trò hơi khác - và anh cũng rất xuất sắc dưới thời Michael Carrick.

Fernandes chơi hay trong tất cả các đời HLV tại MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Bruno Fernandes chỉ còn thiếu một pha kiến ​​tạo nữa để san bằng kỷ lục 20 pha kiến ​​tạo trong một mùa giải Ngoại hạng Anh, khi mùa giải còn 3 vòng nữa. Đó là thống kê ý nghĩa nhất. Anh đã kiến ​​tạo cho hơn 30% số bàn thắng của MU tại Premier League mùa này. Tổng số 20 pha kiến ​​tạo của Kevin de Bruyne ở mùa giải 2019/20 có nghĩa là anh đã kiến ​​tạo cho 19,6% số bàn thắng của Man City tại Premier League mùa đó.

Nhưng số liệu thống kê không bao giờ nói lên toàn bộ câu chuyện. Và sự thật đơn giản là khi bạn xem một trận đấu của Manchester United - dù đối đầu với bất kỳ đối thủ nào - Bruno Fernandes gần như luôn là cầu thủ có tầm ảnh hưởng nhất trên sân. Đó là lý do tại sao Bruno Fernandes là Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2025/26.