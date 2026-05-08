MU phá vỡ truyền thống trong 2 trận cuối mùa giải 08/05/2026 12:53

MU đang hướng tới mùa giải tới với sự hân hoan sau khi giành quyền tham dự Champions League, và Quỷ đỏ sẽ thể hiện như thể họ đã bước vào chiến dịch 2026-2027 trong hai trận đấu cuối cùng.

Manchester United sẽ phá vỡ truyền thống vào cuối tuần tới khi ra mắt áo đấu sân nhà mùa giải tới trong trận đấu với Nottingham Forest. Quỷ đỏ sẽ tiếp đón Nottingham Forest tại Old Trafford vào ngày 17-5, đây sẽ là trận đấu trên sân nhà cuối cùng của họ trong mùa giải hiện tại.

Nhưng sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Liverpool ở Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật tuần trước để giành vé tham dự Champions League mùa giải tới, MU đã bắt đầu nghĩ đến những bước tiếp theo. Mặc dù MU đang đối mặt với nhiều điều chưa biết từ giờ đến tháng Tám, bao gồm cả tương lai của Michael Carrick trên cương vị HLV, nhưng bộ trang phục thi đấu sân nhà mới của họ đã sẵn sàng.

Người hâm mộ chứng kiến sự thay đổi lớn trong áo đấu mới của MU. ẢNH: AMA

Đó là lý do tại sao, lần đầu tiên, MU sẽ ra mắt áo đấu mùa giải tới vào cuối mùa giải hiện tại. Tờ Mail (Anh) đưa tin bộ áo đấu sân nhà mùa giải 2026 - 2027 của MU sẽ được mặc trong trận đấu với Nottingham Forest cũng như trong trận đấu cuối cùng trên sân khách gặp Brighton tại Premier League vào Chủ nhật, ngày 24-5.

Việc các CLB khoe bộ trang phục thi đấu mới trong trận đấu sân nhà cuối cùng của mùa giải ngày càng trở nên phổ biến, điều mà các đội như Arsenal, Liverpool và Chelsea đã làm trong nhiều năm qua. Thậm chí Bayern Munich còn mặc bộ trang phục sân nhà mùa giải 2026 - 2027 trong trận bán kết lượt về Champions League gặp Paris Saint-Germain vào hôm qua 7-5.

Bộ trang phục thi đấu mới của Manchester United một lần nữa được sản xuất bởi Adidas theo hợp đồng trị giá 900 triệu bảng Anh kéo dài đến năm 2035. Chiếc áo đỏ, có cổ áo, lấy cảm hứng từ trang phục của Quỷ đỏ những năm 1970 và có ba sọc đặc trưng của Adidas trên tay áo.

Bộ trang phục thi đấu sân khách của MU dự kiến ​​sẽ có màu xanh lam với viền trắng và đỏ, gợi nhớ đến bộ trang phục thứ ba cũ mà họ sử dụng từ năm 1986 đến 1988. Còn về áo đấu thứ ba mùa giải tới, những hình ảnh rò rỉ cho thấy nó sẽ có màu trắng ngà với biểu tượng "quỷ" ở giữa ngực thay vì huy hiệu của MU.

Áo đấu mới của MU trên thực tế. ẢNH: FOOTY HEADLINES

Nhưng liệu Carrick có phải là người dẫn dắt Manchester United ra sân trong màu áo mới? Các cuộc đàm phán chính thức giữa HLV 44 tuổi này và ban lãnh đạo CLB vẫn chưa diễn ra, nhưng 10 chiến thắng trong 13 trận đấu đã giúp ông trở thành ứng cử viên sáng giá nhất.

"Vấn đề không phải là tôi thích hay không thích điều gì. Đó không phải là điều tôi có thể kiểm soát", HLV tạm quyền của MU Carrick chia sẻ về tương lai của mình hôm chủ nhật, "Mọi thứ đã diễn ra rất tốt, chúng tôi biết tình hình và vị trí hiện tại của mình. Tôi hài lòng với những gì chúng tôi đang có và chúng tôi vẫn muốn tiến bộ hơn nữa. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lúc này, tôi không nghĩ đến điều đó".