Carrick thất vọng trước quyết định gây tranh cãi của Man City 08/05/2026 12:23

HLV trưởng của Manchester United, Michael Carrick, đã bày tỏ quan điểm về quyết định của Man City trong trận chung kết FA Youth Cup, nơi họ sẽ đối đầu với Quỷ đỏ. Michael Carrick thừa nhận ông "thất vọng" trước quyết định của Man City tổ chức trận chung kết FA Youth Cup với Manchester United tại sân vận động Joie, thay vì sân Etihad có sức chứa 53.000 người.

Đội trẻ của hai CLB sẽ đối đầu nhau trong trận chung kết Cúp Thanh niên, trận derby Manchester đầu tiên sau 40 năm ở chung kết vào thứ Năm tuần tới, nhưng Manchester City khẳng định sân vận động của đội một hiện không thể sử dụng được do họ đang nỗ lực hoàn thành việc cải tạo khán đài phía Bắc.

MU đề xuất tổ chức trận đấu tại Old Trafford, nhưng Man City đã từ chối vì muốn giữ lợi thế sân nhà. Trận đấu giờ đây sẽ diễn ra tại sân vận động có sức chứa 7.000 người của Man City tại khu phức hợp huấn luyện, nơi được sử dụng cho các trận đấu của học viện đào tạo trẻ và đội nữ.

Quyết định này đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhóm cổ động viên của Manchester United, khi đội khách chỉ được phân bổ 968 vé cho trận chung kết. HLV tạm quyền của Manchester United Michael Carrick cũng đã bày tỏ sự thất vọng của mình.

Carrick thất vọng vì trận chung kết của đội trẻ MU không được tổ chức trên sân vận động lớn. ẢNH: MANCHESTER UNITED

"Thành thật mà nói, tôi rất thất vọng. Tôi nghĩ việc lọt vào chung kết Cúp Thanh niên luôn là một sự kiện trọng đại, nơi bạn được thi đấu ở sân vận động chính và là cơ hội để các cầu thủ ở độ tuổi đó thể hiện tài năng", HLV Michael Carrick của MU nói, "Vì vậy, chúng tôi rất thất vọng.

Tôi nghĩ mình đã có những kỷ niệm tuyệt vời, một số kỷ niệm đẹp nhất, trong giải đấu đó khi được chơi cùng những người bạn thân thiết và thật đáng tiếc là vì lý do nào đó mà mọi chuyện lại không thành. Nhưng nghe này, đối với các chàng trai, việc được đến đó là một trận đấu tuyệt vời, một cơ hội tuyệt vời. Tôi chắc chắn trận đấu sẽ rất hay, và tôi rất mong được đến cổ vũ các chàng trai".

Carrick là một người ủng hộ nhiệt thành các đội trẻ của MU kể từ khi đảm nhận vai trò HLV trưởng tạm quyền đội một vào tháng Giêng. Ông thường xuyên tham dự các trận đấu Cúp Thanh niên, bao gồm cả chuyến đi khứ hồi sáu tiếng đồng hồ đến Oxford để xem trận đấu của đội trẻ MU tại vòng 5 ở Sân vận động Kassam.

Mùa giải này, Manchester United đã được bốc thăm thi đấu trên sân nhà ở tất cả các vòng đấu khác và đều tổ chức các trận đấu đó tại Old Trafford. Carrick cũng biết cần phải làm gì để tỏa sáng trong một trận chung kết Cúp Thanh niên, khi ông từng ghi bàn trong chiến thắng 9-0 của West Ham trước Coventry City sau hai lượt trận vào năm 1999.

Sao trẻ JJ Gabriel của Manchester United được kỳ vọng tỏa sáng trong trận chung kết. ẢNH: MIRROR/GETTY

Lần cuối cùng Manchester United góp mặt trong trận chung kết FA Youth Cup là năm 2022, khi hơn 67.000 cổ động viên đã lấp đầy sân Old Trafford để chứng kiến ​​họ đánh bại Nottingham Forest. Carrick đã đến xem trận đấu đó với tư cách là một người hâm mộ và tận mắt chứng kiến ​​ý nghĩa của nó đối với các cầu thủ trẻ tham gia, điều này càng làm tăng thêm sự thất vọng của ông về cơ hội bị bỏ lỡ trong mùa giải này.

"Tôi đã có mặt ở trận đấu đó, trận đấu với Nottingham Forest là một đêm đặc biệt, được chứng kiến ​​sân vận động chật kín người trong một trận đấu như vậy", Carrick khẳng định, "Đó đúng là điều bạn mong muốn, nhưng sự việc đã như vậy rồi và theo như tôi biết thì không thể làm gì khác được. Về cơ bản, chúng tôi đã đồng ý, và hy vọng rằng, theo thời gian, quyền tổ chức các trận đấu sẽ được chuyển sang các sân vận động chính".