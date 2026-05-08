MU xác định được đối thủ tiềm năng ở vòng bảng Champions League 08/05/2026 06:09

(PLO)- MU biết được những đối thủ tiềm năng ở Champions League mùa giải tới sau khi được tăng viện 16 triệu bảng Anh.

MU dường như đã biết được hai trong số những đối thủ của họ tại Champions League mùa giải tới, sau khi chính thức giành vé trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB mùa tới bằng chiến thắng 3-2 trước Liverpool tại Premier League trên sân nhà Old Trafford.

HLV tạm quyền Michael Carrick đã hoàn thành mục tiêu dẫn dắt Manchester United trở lại Champions League. Mặc dù con số chính xác sẽ không được xác nhận cho đến mùa giải tới, nhưng dựa trên số liệu năm nay, đội bóng 13 lần vô địch Premier League dự kiến ​​sẽ bỏ túi khoảng 16,1 triệu bảng Anh khi lọt vào vòng bảng Champions League. Tiền thưởng của Manchester United sẽ chỉ có thể tăng lên, mặc dù không có gì là chắc chắn.

MU sẽ kiếm được 1,8 triệu bảng Anh cho mỗi chiến thắng ở vòng bảng và 600.000 bảng cho mỗi trận hòa. Mặc dù MU còn rất nhiều việc phải làm trong mùa hè để đảm bảo đội đủ sức cạnh tranh trên nhiều mặt trận, bao gồm cả việc bổ nhiệm một HLV chính thức, nhưng người hâm mộ "quỷ đỏ" đã có thể bắt đầu mơ mộng về những chuyến đi khắp châu lục.

MU đã chính thức trở lại Champions League mùa tới. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Sau một mùa giải không được tham gia các giải đấu châu Âu, MU sẽ thực sự khao khát được trở lại với những trận đấu lớn, trước mắt là tám trận đấu vòng bảng Champions League. Các CLB được chia vào bốn nhóm dựa trên hệ số UEFA trong năm năm trước đó. Mỗi đội sẽ đối đầu với hai đối thủ từ mỗi nhóm, thi đấu bốn trận trên sân nhà và bốn trận trên sân khách ở vòng bảng.

Với 36 đội tham dự Champions League, mỗi nhóm hạt giống gồm 9 đội. Hiện tại, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Paris Saint-Germain, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona và Bayer Leverkusen được dự đoán sẽ nằm trong nhóm hạt giống 1.

Atletico Madrid vẫn có cơ hội loại một đội bóng khác khỏi nhóm hạt giống số 1. Bayer Leverkusen vẫn chưa chắc suất tham dự mùa giải tới, điều này sẽ giúp Atletico rơi vào nhóm hạt giống số 1.

MU không thể bốc thăm gặp các CLB đến từ quốc gia của mình, điều đó có nghĩa là họ sẽ phải đối đầu với hai trong số các đội Bayern Munich, Real Madrid, PSG, Inter, Barcelona và một trong hai đội Atletico hoặc Leverkusen. Mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều từ đó, nhưng bên cạnh Atletico hoặc Leverkusen, Borussia Dortmund cũng nằm trong nhóm hạt giống số 2. Porto sẽ cùng nhóm với họ sau khi giành chức vô địch Bồ Đào Nha.

Benfica của HLV Jose Mourinho và Sporting được xếp hạng đủ cao để đảm bảo một suất ở nhóm hạt giống số 2, nhưng đang cạnh tranh quyết liệt cho vị trí thứ hai tại Bồ Đào Nha và cũng cần phải vượt qua vòng play-off.

Tottenham, Frankfurt và Atalanta đều được xếp hạng UEFA cao hơn MU, đội đang đứng thứ 21. Tuy nhiên, 3 đội bóng này lại không đủ điều kiện tham dự vòng bảng Champions League mùa tới. Cùng với việc chỉ có Sporting hoặc Benfica tham dự Champions League, MU có cơ hội khá tốt để lọt vào nhóm hạt giống số 2, dù cơ hội này vẫn rất mong manh.

Villarreal và PSV Eindhoven cũng đã giành được suất tham dự Champions League mùa giải tới. Đội bóng Tây Ban Nha Villarreal dự kiến ​​sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 4, trong khi nhà vô địch Hà Lan PSV sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 3.

Carrick đã giúp MU xoay chuyển cục diện cả mùa giải. ẢNH: MIRROR/GETTY

Mặc dù đã dẫn dắt MU trở lại giải đấu danh giá nhất châu lục, HLV tạm quyền Michael Carrick không muốn các cầu thủ của mình "ăn mừng quá mức" dù ông hài lòng với kết quả. "Tôi nghĩ với công sức bỏ ra, màn trình diễn của các cầu thủ, những đội mà chúng tôi phải đối đầu và giành được kết quả tốt, đó là điều mà chúng tôi có thể học hỏi được rất nhiều", Carrick cho biết, "Thành thật mà nói, có lúc chúng tôi cách rất xa mục tiêu (tham dự Champions League).

Vì vậy, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để đưa mình vào vị trí thuận lợi, chắc chắn giành vé dự Champions League khi chỉ còn ba trận đấu nữa. Nhưng thực sự thì chúng tôi chưa từng bàn bạc về điều này với cả đội. Tôi nghĩ đây không phải là điều chúng tôi nên ăn mừng quá mức. Tôi nghĩ đây chỉ là một bước tiến. Chúng tôi muốn nhiều hơn thế. Chúng tôi muốn kết thúc mùa giải ở vị trí cao hơn, nhưng chắc chắn các cầu thủ và ban huấn luyện xứng đáng nhận được sự ghi nhận rất lớn vì đã đưa chúng tôi đến vị trí này, ở giai đoạn này".