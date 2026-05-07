MU được thúc giục hoàn tất thương vụ chuyển nhượng gây tranh cãi 07/05/2026 06:16

MU đang tìm kiếm ít nhất hai tiền vệ trung tâm trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này và huyền thoại "quỷ đỏ" thành Manchester Peter Schmeichel cho rằng đội bóng cũ của ông nên nhắm đến một gương mặt quen thuộc. Peter Schmeichel tin rằng việc đội chủ sân Old Trafford theo đuổi Granit Xhaka vào mùa hè này là điều hiển nhiên, nằm trong kế hoạch đầy tham vọng nhằm cải tổ tuyến giữa của họ.

Manchester United muốn chiêu mộ ít nhất hai tiền vệ trung tâm mới trong mùa hè này nhằm xây dựng lại đội hình sau khi giành vé trở lại Champions League dưới thời Michael Carrick, người hiện đang là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng chính thức của tại Old Trafford sau khi thắng 10 trong 14 trận dẫn dắt đội.

Trong những tuần gần đây, nhiều tiền vệ đã được liên hệ với MU, bao gồm Elliot Anderson, Aurelien Tchouameni, Sandro Tonali và Carlos Baleba. Nhưng huyền thoại của Manchester United Peter Schmeichel, cho rằng Xhaka sẽ là một bản hợp đồng lý tưởng sau khi chứng kiến ​​cầu thủ 33 tuổi này có một mùa giải 2025 - 2026 xuất sắc khi trở lại Premier League với Sunderland. Đáng chú ý, các cầu thủ MU sẽ có dịp đối đầu với chính Xhaka khi gặp Sunderland ở vòng 36 Premier League vào cuối tuần này trên sân khách.

Trong chương trình podcast The Good, The Bad & The Football, cựu tuyển thủ Đan Mạch Peter Schmeichel cho biết: “Tôi có một ý kiến, có thể gây tranh cãi, nhưng tôi nghĩ chúng tôi nên chiêu mộ Xhaka. Giá rẻ hơn. Tôi hiểu rằng, chúng tôi sẽ xây dựng một đội bóng xung quanh Kobbie Mainoo. Casemiro sắp ra đi.

Manchester United hãy đưa về Wharton và Anderson hoặc bất cứ ai khác, những người vẫn còn trẻ. Nhưng điều chúng tôi thực sự thiếu là một người lãnh đạo đúng đắn. Khi tôi nhìn vào những gì Xhaka đã làm được ở Sunderland, anh ấy chính là lý do tại sao họ lại tuyệt vời đến vậy.

Granit Xhaka có tố chất lãnh đạo tuyệt vời, có thể chơi đến 80% số trận, và là một cầu thủ rất giỏi. Tôi biết anh ấy có thể làm được. Nếu Granit Xhaka làm được một hoặc hai năm, chúng ta cần một người lãnh đạo. Tôi biết Tonali được nhắc đến, nhưng liệu anh ấy đã làm đủ tốt ở Newcastle để xứng đáng với điều đó chưa... Tôi nghĩ Xhaka sẽ mang lại nhiều điều cho phòng thay đồ và có tầm ảnh hưởng, điều này rất hiếm. Chúng ta đang rất cần một người lãnh đạo như vậy".

Xhaka đã trở thành một phát hiện kể từ khi gia nhập Sunderland, đội bóng đã vượt qua mọi kỳ vọng ở mùa giải này sau khi giành quyền thăng hạng thông qua vòng play-off Championship. Và Schmeichel tin rằng cựu đội trưởng Arsenal Xhaka sẽ bổ sung thêm khả năng lãnh đạo cho một đội hình đang thiếu những thủ lĩnh ở MU, ngoại trừ Harry Maguire và đội trưởng Bruno Fernandes.

Huyền thoại của MU Peter Schmeichel tiếp tục: “Harry Maguire là một thủ lĩnh tuyệt vời. Tôi thực sự nghĩ vậy. Tôi nghĩ Bruno Fernandes cũng vậy. Bruno là một thủ lĩnh theo cách riêng của mình và anh ấy dẫn dắt đội bóng rất nhiều bằng cách chơi bóng của mình. Nhưng rồi tôi nhìn vào những người còn lại trong đội, bạn biết đấy, họ chỉ là những người đi theo.

Chúng tôi từng ở trong những đội mà ai cũng là người dẫn đầu. Chúng tôi biết giá trị của việc có những cầu thủ đó trong đội vì bạn có các trận đấu xen kẽ vào Chủ nhật (Premeir League) và thứ Ba (Champions League), như tôi vẫn thường nói, đặc biệt là tối thứ Ba khi mọi thứ đều chống lại bạn.

Bạn cần một người có thể kéo bạn ra khỏi khó khăn, giúp bạn chơi tốt hơn hoặc tìm ra chút động lực để nâng bạn lên. Và giá trị của việc có được người như vậ là rất lớn. Tôi đã suy nghĩ về điều này một thời gian rồi. Tôi nghĩ việc Manchester United mua Xhaka sẽ là một điều thực sự tốt. Tôi muốn có một người như thế".