Cựu ngôi sao của MU bị tát trong buổi tập của Real Madrid 07/05/2026 11:59

Trong bối cảnh nội bộ Real Madrid đang rạn nứt, một vụ việc liên quan đến một cựu cầu thủ MU đã được hé lộ giữa những lùm xùm. Theo các nguồn tin, Alvaro Carreras đã bị đồng đội ở Real Madrid là Antonio Rudiger tát trong một cuộc tranh cãi nảy lửa. Có vẻ như những rạn nứt đang hình thành trong đội hình Los Blancos.

Trong khi Kylian Mbappe cũng đang vướng vào lùm xùm, khi được cho là đã có một cuộc tranh cãi lớn với một thành viên trong ban huấn luyện của HLV trưởng Alvaro Arbeloa, thì một vụ việc liên quan đến Rudiger và Carreras cũng đã được hé lộ. Có thông tin cho rằng cựu hậu vệ Chelsea Rudiger đã "mất kiểm soát" với cựu sao của MU Carreras, và các nguồn tin từ Tây Ban Nha cho rằng tuyển thủ người Đức đã tát hậu vệ trái này.

Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh có những cáo buộc cho rằng các HLV và những nhân vật khác liên quan đến Real Madrid đang đặt dấu hỏi lớn về sự tận tâm của Carreras với đội bóng. Khi những câu chuyện này được đăng tải trên truyền thông, hậu vệ Carreras đã đưa ra một tuyên bố tự bào chữa.

Rudiger (phải) bị cáo buộc tát đồng đội là Carreras (giữa). Ảnh: 2024 Soccrates Images BV

Cựu sao MU đang chơi cho Real Madrid Carreras nói: "Trong những ngày gần đây, một số lời bóng gió và bình luận về tôi đã xuất hiện, không phản ánh đúng sự thật. Sự tận tâm của tôi đối với Real Madrid và các HLV mà tôi đã làm việc cùng là tuyệt đối kể từ ngày đầu tiên, và sẽ tiếp tục như vậy.

Kể từ khi trở về, tôi luôn làm việc với sự chuyên nghiệp, tôn trọng và tận tâm cao nhất. Tôi đã nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ được trở về quê hương. Về sự việc với một đồng đội, đó là một vấn đề riêng lẻ không quan trọng và đã được giải quyết. Mối quan hệ của tôi với toàn đội rất tốt".

Tờ Athletic (Anh) cho biết Rudiger đã xin lỗi về vụ việc tát Carreras và cũng đã mời nhiều cầu thủ cùng gia đình họ đi ăn trưa như một cách để hàn gắn mối quan hệ. Mặc dù điều này dường như đã chấm dứt cuộc tranh cãi, nhưng vẫn còn những vấn đề âm ỉ trong nội bộ Real Madrid.

Mbappe bị cáo buộc đã có một cuộc tranh cãi gay gắt với một thành viên trong ban huấn luyện của HLV Arbeloa khi cả hai cùng làm trọng tài trong một buổi tập vào cuối tháng Tư. Theo các nguồn tin, cầu thủ người Pháp đã nói chuyện giận dữ với trợ lý trọng tài và cũng buông ra một số lời lẽ xúc phạm người này.

Cầu thủ từng vô địch World Cup Mbappe hiện đang trong giai đoạn phục hồi chức năng sau chấn thương mới gặp phải. Tuy nhiên, anh vẫn gây chú ý khi bị chụp ảnh trên một chiếc du thuyền sang trọng cùng bạn gái mới Ester Exposito, chỉ vài ngày trước khi Real Madrid đối đầu với Barcelona trong trận El Classico tại La Liga.

Mbappe được cho là tranh cãi với 1 thành viên trong ban huấn luyện CLB. ẢNH: REAL MADRID

Đáp lại nhiều bài báo từ báo chí Tây Ban Nha, Mbappe đã đưa ra một tuyên bố với hãng thông tấn Associated Press. Tuyên bố có nội dung: "Một phần những lời chỉ trích dựa trên việc hiểu sai các yếu tố liên quan đến giai đoạn hồi phục được CLB giám sát chặt chẽ, mà không phản ánh thực tế về sự tận tâm của Kylian Mbappe và công sức mà cậu ấy bỏ ra mỗi ngày cho đội bóng."

Trong một cuộc họp báo gần đây, HLV Arbeloa từ chối bình luận về bức ảnh Mbappe và người yêu của anh trên du thuyền. Khi được hỏi, HLV Arbeloa trả lời cộc lốc: "Mỗi cầu thủ, trong thời gian rảnh rỗi, làm những gì họ cho là phù hợp, đó không phải là việc của tôi".