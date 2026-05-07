Thống kê của Bruno Fernandes tại MU thật phi thường 07/05/2026 07:09

(PLO)- "Tôi từng huấn luyện Bruno Fernandes ở MU, anh ấy là cơn ác mộng trong tập luyện và chúng tôi đã xảy ra mâu thuẫn sau trận đấu", đó là câu nói của ai?

Bruno Fernandes đã mâu thuẫn với HLV cũ của MU sau khi không hoàn thành một việc. Theo đó, Steve McClaren tiết lộ ông từng có mâu thuẫn với Bruno Fernandes khi còn làm việc trong ban huấn luyện của "quỷ đỏ" với vai trò trợ lý HLV. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã vô cùng tức giận và không thèm chào hỏi người hâm mộ sau khi đội bị Newcastle loại khỏi Carabao Cup năm 2023.

McClaren - người từng làm trợ lý cho Erik ten Hag từ năm 2022 đến 2024 - đã rất tức giận với hành vi của Bruno Fernandes và chỉ trích anh ta về điều đó. Phát biểu với tờ The Athletic (Anh), Steve McClaren tiết lộ: "Chúng tôi chỉ mâu thuẫn một lần. Bruno Fernandes không vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận đấu, vì vậy chúng tôi đã tranh cãi một chút về điều đó.

Tôi nghĩ đó là trận Newcastle thắng Manchester United 3-0 tại Old Trafford (vòng 4 Carabao Cup, tháng 11 năm 2023). Tôi bực mình hơn với đội bóng và các cầu thủ. Thật tệ, nhưng hôm sau chúng tôi đã làm lành. Bruno Fernandes rất tuyệt vời với người hâm mộ trong 99% trường hợp".

McClaren (phải) từng mâu thuẫn với Bruno Fernandes (trái) tại MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

McClaren hết lời khen ngợi niềm đam mê mãnh liệt của Bruno Fernandes và cho rằng cách việc Bruno thể hiện cảm xúc một cách thẳng thắn khiến ông nhớ đến cựu đội trưởng của MU Roy Keane. Ông nói thêm: "Có một lần tôi nói với Roy Keane, "anh phải bình tĩnh lại một chút".

Vì chuyện đó bắt đầu trở thành vấn đề. Do những rắc rối mà Keane gặp phải, anh ấy thường bỏ lỡ năm hoặc sáu trận đấu mỗi mùa. Roy Keane cố gắng bình tĩnh lại, nhưng vẫn chơi rất tệ. Vì vậy, tôi nói, "Quên chuyện đó đi, cứ là chính mình, không sao cả, chúng tôi sẽ nhớ anh năm trận, không muốn anh yếu đuối như mèo con trên sân"".

"Và Bruno Fernandes cũng vậy", McClaren tiếp tục giải thích, "Khi tôi phải làm trọng tài trong các buổi tập, Bruno Fernandes thật sự là một cơn ác mộng. Đó chỉ đơn giản là niềm đam mê. Bruno Fernandes khỏe mạnh, chạy khắp sân, ghi bàn, kiến ​​tạo, số liệu thống kê của anh ấy thật phi thường."

Bruno Fernandes chuyển đến MU với giá 47 triệu bảng Anh từ Sporting vào năm 2020. Với 107 bàn thắng và 106 pha kiến ​​tạo cho MU, tuyển thủ 31 tuổi người Bồ Đào Nha này là điểm sáng trong giai đoạn ảm đạm của MU kể từ khi HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013.

Trong sự nghiệp huấn luyện 25 năm của mình, HLV người Anh McClaren đánh giá Bruno Fernandes là một trong năm cầu thủ xuất sắc nhất mà ông từng dẫn dắt. "Tôi nhớ trận đấu đầu tiên của Bruno Fernandes tại Old Trafford, anh ấy luôn thực hiện những đường chuyền dài và những pha tạt bóng chính xác", McClaren kể lại, "Tôi nghĩ đó là "mắt xích còn thiếu. Anh ấy muốn làm mọi thứ.

Bruno Fernandes thực sự là một trong năm cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng huấn luyện. Anh ấy có tầm nhìn rất tốt, một điều gì đó khó diễn tả. Tôi đã thấy nhiều điều trong các buổi tập, khiến tôi phải thốt lên "Tuyệt vời". Thái độ và sự chuyên nghiệp của anh ấy thuộc hàng đầu. Bruno Fernandes luôn đến sớm nhất và về muộn nhất, là người cuối cùng trên sân tập sút bóng, luyện tập cả ngày để trở nên tốt hơn".

MU đã chính thức giành vé dự Champions League mùa tới. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Khả năng lãnh đạo và phong độ ổn định của Bruno Fernandes đã giúp MU giành vé dự Champions League mùa giải tới, sau khi giành chiến thắng 3-2 trước Liverpool vào Chủ nhật vừa qua ở vòng 35 Premier League trên sân nhà Old Trafford.

Tương lai của cầu thủ 31 tuổi Bruno Fernandes tại Old Trafford vẫn chưa rõ ràng, nhưng tờ Mirror Football đưa tin việc giành được suất tham dự Champions League là đủ để giữ Bruno Fernandes ở lại Manchester United.