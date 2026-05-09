MU ra quyết định cuối cùng về thương vụ chiêu mộ Cole Palmer 09/05/2026 06:09

MU được cho là đang quan tâm đến việc chiêu mộ ngôi sao của Chelsea và đội tuyển Anh, Cole Palmer, trước mùa giải tới và ban lãnh đạo "quỷ đỏ" thành Manchester đã ra quyết định về việc có chiêu mộ anh hay không.

Theo tờ Mirror (Anh), Manchester United đã loại trừ khả năng chiêu mộ Cole Palmer trong mùa hè này. Được biết, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đã quyết định rằng việc chiêu mộ ngôi sao người Anh của Chelsea không phải là ưu tiên hàng đầu của họ.

Cole Palmer được cho là đã trở nên bất ổn tại Chelsea sau một mùa giải khó khăn với đội bóng đang vật lộn ở giải Ngoại hạng Anh. Tiền vệ tấn công này đã sa sút phong độ nghiêm trọng, điều này khiến khả năng Palmer được triệu tập vào đội tuyển Anh dự World Cup của Thomas Tuchel bị đặt dấu hỏi.

Các nguồn tin cho rằng Cole Palmer muốn được thi đấu tại Champions League mùa giải tới và sẵn sàng chuyển đến MU. Cole Palmer, người sinh ra ở Manchester, lớn lên với tình yêu dành cho MU và rất ấn tượng với sự hồi sinh gần đây của "quỷ đỏ" dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick.

MU ưu tiên chi tiền cho các vị trí khác, không mua Cole Palmer vào mùa hè này. ẢNH: MIRROR/GETTY

Nhưng Manchester United còn nhiều vị trí khác cần tăng cường trước mùa giải tới. Trong khi đó, việc chiêu mộ Cole Palmer, người vừa tròn 24 tuổi hồi đầu tuần này, sẽ khiến Manchester United gặp khó khăn về mặt tài chính trong việc mua các ngôi sao khác.

Hợp đồng hiện tại của Cole Palmer với Chelsea cùng mức lương 150.000 bảng mỗi tuần sẽ kéo dài đến năm 2033. Và MU biết rằng họ sẽ phải trả khoảng 90 triệu bảng Anh để đưa Palmer đến Old Trafford. MU đã chi gần 210 triệu bảng Anh vào mùa hè năm ngoái để củng cố hàng công với việc chiêu mộ Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.

Manchester United cũng tự tin sẽ giữ chân được Bruno Fernandes, trong khi tương lai của Marcus Rashford vẫn chưa rõ ràng và anh vẫn có thể trở lại Old Trafford mùa hè này nếu không thể chuyển đến Barcelona theo hợp đồng chính thức. Đồng chủ sở hữu của Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, đang muốn chiêu mộ hai tiền vệ trung tâm và hai hậu vệ trong mùa hè này.

Casemiro và Manuel Ugarte sẽ rời MU, trong khi trung vệ Matthijs de Ligt đang bị chấn thương cũng được dự đoán sẽ ra đi. Và MU đã thừa nhận rằng Cole Palmer sẽ là một sự bổ sung đắt đỏ mà CLB không cần vào lúc này và cũng không đủ khả năng chi trả. Trước khi giải quyết bất kỳ vấn đề việc mua bán cầu thủ nào, ban lãnh đạo Manchester United cần đưa ra quyết định về vai trò HLV trưởng. Carrick đã gây ấn tượng kể từ khi tiếp quản vị trí này vào tháng Giêng.

MU sẽ có thêm ngân sách chuyển nhượng nếu bán đứt được Rashford cho Barca. ẢNH: MIRROR/GETTY

Nói về việc Carrick ở lại Old Trafford, Casemiro mới đây cho biết: "Theo tôi, Michael Carrick hoàn toàn xứng đáng với vị trí HLV của Manchester United. Tôi nghĩ Carrick là người đã chứng minh được rằng mình có những phẩm chất rất tốt để trở thành HLV của Manchester United. Việc lựa chọn không phải do tôi quyết định, mà là do CLB.

Nhưng nếu tôi có thể đưa ra ý kiến ​​của mình, dĩ nhiên Michael Carrick xứng đáng được như vậy, và anh ấy xứng đáng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ CLB. Dĩ nhiên, mùa giải diễn ra quanh năm, nhưng kể từ khi Carrick đến, anh ấy đã làm một công việc tuyệt vời và tôi nghĩ rằng với thêm thời gian, Carrick có mọi thứ để trở thành một HLV giỏi của Manchester United".