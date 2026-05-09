Casemiro thừa nhận MU đang gặp vấn đề lớn với Carrick 09/05/2026 12:29

Cầu thủ kỳ cựu người Brazil Casemiro dự kiến ​​sẽ rời MU vào mùa hè này và đã bày tỏ rõ quan điểm của mình về HLV tạm quyền Michael Carrick. Casemiro thừa nhận MU đang gặp vấn đề lớn về tương lai của Michael Carrick tại Old Trafford, dù ông đã đạt được những kết quả ấn tượng. Cầu thủ người Brazil cho rằng Carrick hoàn toàn xứng đáng được bổ nhiệm làm người kế nhiệm chính thức của Ruben Amorim tại MU.

Michael Carrick đã dẫn dắt MU trở lại Champions League sau một năm không được tham dự các giải đấu châu Âu, biến "quỷ đỏ" từ một đội bóng chật vật ở Premier League thành một đội bóng mạnh mẽ. Trong thời gian đó, Carrick đã giành chiến thắng trước tất cả các CLB thuộc nhóm Big Six Premier League, gồm Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea và Tottenham.

Carrick cũng tự hào sở hữu tỷ lệ thắng cao nhất (71,4%) so với bất kỳ HLV nào sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ. Đã có nhiều số ngôi sao của Manchester United lên tiếng ủng hộ Carrick, trong đó Casemiro là người mới nhất làm điều đó.

Khi được hỏi về tương lai của Carrick tại Old Trafford, Casemiro nói: "Manchester United đang gặp vấn đề lớn ở khía cạnh đó, phải không? Bởi vì chúng ta biết Carrick đến với tư cách là HLV tạm quyền, ông ấy đã hoàn thành nhiệm vụ, ông ấy đã phải đối mặt với những trận đấu khó khăn.

Michael Carrick đã làm rất tốt, và đang làm rất tốt, ông ấy là người hiểu rõ CLB, hiểu rõ Manchester United là như thế nào. Carrick có đẳng cấp, có thái độ của Manchester United, là một người tuyệt vời, và ông ấy xứng đáng, xứng đáng được ở lại.

Nếu tôi được đưa ra ý kiến ​​của mình, thì Carrick là người xứng đáng. Hiểu Carrick hàng ngày, bạn sẽ ngay lập tức nói, "người này xứng đáng". Carrick có đẳng cấp, sống hết mình vì Manchester United, ông ấy hiểu rõ về CLB. Vì vậy, theo tôi, Carrick cần ở lại Old Trafford thêm nhiều năm nữa vì ông ấy xứng đáng. Carrick thực sự xứng đáng với công việc này".

Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa MU và chủ nhà Sunderland vào lúc 21 giờ đêm nay 9-5 ở vòng 36 Premier League, Carrick đã được hỏi về tương lai của mình và cho biết: "Chúng tôi cũng đang hướng đến việc kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ. Vì vậy, tôi hiểu câu hỏi, tôi hiểu thời điểm đặt câu hỏi, nhưng theo quan điểm của tôi, ngay lúc này, điều quan trọng là tạo điều kiện cho các cầu thủ kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ. Sau đó, như tôi đã nói từ đầu, tôi rất bình tĩnh về tương lai của mình.

Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết khi đến lúc, một số việc nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, nên chúng ta hãy chờ xem. Tuy nhiên, tôi nghĩ ngay từ đầu tôi đã nói rằng tôi chưa bao giờ tiếp cận một ngày nào ở đây với bất kỳ quyết định ngắn hạn nào. Tôi không biết liệu quan điểm đó có khác với quan điểm của người khác hay không, nhưng với tôi và chắc chắn là cả ban huấn luyện, tôi nghĩ chúng tôi đã đưa ra những quyết định dài hạn cho toàn đội và từng cá nhân cầu thủ, về cách chúng tôi đối xử với họ và cố gắng giúp họ phát triển, cho toàn đội.

Vì vậy, tôi không nghĩ điều đó sẽ thay đổi cách tiếp cận mà tôi đã cố gắng thực hiện mọi việc. Một lần nữa, tôi hiểu có thể những người khác đang nhìn tôi hoặc nhìn chúng tôi, dù đó là các cầu thủ, người hâm mộ hay chính các bạn đang ngồi đây, sẽ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi không biết điều đó sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng chắc chắn, từ quan điểm của tôi, tôi nghĩ mình đã làm được, đã thực hiện theo cách mà tôi cảm thấy là đúng đắn".