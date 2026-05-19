Ngôi sao khóc suốt ngày vì chia tay MU 19/05/2026 07:09

(PLO)- "Tôi đã khóc sau khi bị người ta bình luận về chuyện đó ở sân tập của MU, tôi đã khóc suốt đường về nhà", đó là câu nói của ai?

Cựu ngôi sao của MU Jesse Lingard, tiết lộ anh đã bật khóc trên sân tập ngay trước khi rời Old Trafford. Sau khi trưởng thành từ các cấp độ trẻ của "quỷ đỏ" thành Manchester, Lingard rời đi vào năm 2022, sau khi hợp đồng của anh hết hạn.

Sau đó, Lingard gia nhập Nottingham Forest trong một thời gian ngắn. Cựu tuyển thủ Anh đã có 231 lần ra sân cho Manchester United. Trong 22 năm gắn bó, Lingard đã giành Cúp FA năm 2016 và Europa League cùng Cúp Liên đoàn năm sau đó.

Rời khỏi MU là một trải nghiệm đau đớn đối với Lingard, hiện đã 33 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn với Sport Bible năm 2022, Lingard đã chia sẻ về việc chia tay MU và cuộc trò chuyện với bác sĩ vật lý trị liệu của đội về chiến thắng tại FA Youth Cup cùng MU năm 2011 đã mở ra cánh cửa cho những cảm xúc dồn nén của anh.

Jesse Lingard thời còn khoác áo MU. ẢNH: EPA

“Phải đến sau đó tôi mới thực sự nhận ra điều đó", Jesse Lingard chia sẻ, “Tôi nhớ chúng tôi tập luyện như thường lệ, rồi Richard Merron (chuyên viên vật lý trị liệu) đến gặp tôi và nói, "Tôi sẽ luôn nhớ bàn thắng của anh ở FA Cup và khi chúng ta vô địch Youth Cup". Và rồi đột nhiên tôi nhận ra điều đó. Câu nói ngắn gọn đó đã khiến tôi bật khóc ngay lập tức. Tôi lên xe và bắt đầu khóc. Tôi khóc suốt đường về nhà. Thật khó khăn".

Chia sẻ thêm về quyết định thay đổi cuộc đời khi rời khỏi Manchester United, Lingard cũng nhớ lại cuộc trò chuyện với anh trai sau khi hợp đồng của anh hết hạn. Lingard kể lại: "Anh ấy hỏi tôi, "Cảm giác thế nào khi rời Manchester United sau 22 năm?" và tôi đã bật khóc.

Tôi lại bắt đầu khóc. Tôi đã ở đó gần như cả cuộc đời mình. Tất cả những gì tôi biết chỉ là Manchester United. Việc rời đi thật xúc động và nó kéo dài khá lâu. Nhưng cuối cùng bạn cũng tìm được một đội bóng mới và những đồng đội mới. Việc bước tiếp có thể khó khăn lúc đầu nhưng cuối cùng, điều đó phải xảy ra để có được thời gian thi đấu".

Cuối cùng, quyết định gia nhập Nottingham Forest của Jesse Lingard xuất phát từ nhu cầu được ra sân thường xuyên trong đội một sau khi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội thi đấu vào cuối thời gian khoác áo MU.

Jesse Lingard nói thêm, "Đã đến lúc tôi cần được ra sân thi đấu. Việc thi đấu cho MU luôn khó khăn, nhưng việc thiếu thời gian ra sân mới là vấn đề chính. Tôi chỉ muốn được chơi bóng đá và đó là mục tiêu chính. Chẳng có lý do gì để ở lại đó nếu tôi không được ra sân. Tôi muốn đến một đội bóng mới, được thi đấu thường xuyên và cảm thấy hạnh phúc trên sân cỏ".

Jesse Lingard ra mắt FC Seoul. ẢNH: EPA

Jesse Lingard chỉ khoác áo Nottingham Forest trong một mùa giải duy nhất sau khi ra sân 20 trận. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, anh đã chia sẻ lý do tại sao mình chọn ký hợp đồng với Nottingham Forest. "Tôi nghĩ họ (Nottingham Forest) đã thể hiện rất nhiều sự nhiệt tình và yêu mến dành cho tôi," Lingard nói, "HLV đã đến nhà tôi. Các ông chủ muốn đưa tôi đến Hy Lạp để hoàn tất thương vụ. Khi một đội bóng thể hiện nhiều tình cảm như vậy, thành thật mà nói, thật khó để từ chối. Tôi muốn một thử thách khác".

Sau khi rời Nottingham Forest, Jesse Lingard gia nhập CLB FC Seoul thuộc giải K-League của Hàn Quốc, nơi anh có 60 lần ra sân. Sau đó, cựu ngôi sao của MU này ký hợp đồng một năm với CLB Corinthians của Brazil vào tháng 3 năm nay.