Bruno Fernandes: 'Tôi không giỏi che giấu điều gì' 16/05/2026 14:28

Bruno Fernandes đã chia sẻ về mục tiêu của mình với Manchester United sau khi được Hiệp hội Nhà báo Bóng đá (Football Writers' Association) vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm sau một mùa giải cá nhân xuất sắc. Đội trưởng của "quỷ đỏ" thành Manchester thừa nhận anh là một cầu thủ luôn bộc lộ cảm xúc một cách thẳng thắn.

Nụ cười ranh mãnh của Bruno Fernandes sau mỗi pha kiến ​​tạo đẹp mắt cho đồng đội đã trở thành điều quá quen thuộc trong một mùa giải đầy thăng trầm của MU. Nhưng cũng có những lúc sự thất vọng của tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện rõ khi mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn của MU.

MU sẽ trở lại Champions League mùa giải tới nhưng đã bị loại khỏi các giải đấu cúp quốc nội mùa này và không có suất tham dự đấu trường châu Âu. Đội chủ sân Old Trafford đã thay đổi HLV, khi Ruben Amorim rời đi trước khi Michael Carrick giúp đội vực dậy cả mùa giải.

Và nếu trước đó Bruno Fernandes có vẻ cau có, thì giờ anh đã mỉm cười trở lại. Bruno rất yêu MU và người hâm mộ. Đó là lý do tại sao anh luôn muốn điều tốt nhất cho MU và đó là động lực thúc đẩy anh. Bruno vẫn luôn khao khát thành công hơn bao giờ hết. Đó là điều khiến anh trở nên đặc biệt, là một cầu thủ, một con người và một đội trưởng xuất sắc.

Đội trưởng của Manchester United Bruno Fernandes, 31 tuổi, chia sẻ “Tôi rất tệ trong việc che giấu cảm xúc của mình! Tôi thực sự thể hiện những gì mình cảm thấy và tôi không sợ điều đó. Một số người đón nhận theo cách tích cực, còn những người khác lại đón nhận theo cách tiêu cực. Nhưng tôi không thể thay đổi con người mình. Đó là bản chất của tôi và tôi không thể thay đổi nó chỉ sau một đêm. Tôi không thể trở thành một người khác được.

Bạn có thể thích nghi, bạn có thể tiến bộ, bạn có thể học hỏi và tôi đang làm điều đó mỗi ngày. Rõ ràng, bạn có thể trở thành một cầu thủ giỏi hơn, một người tốt hơn, một đội trưởng tốt hơn, một đồng đội tốt hơn và tôi sẽ luôn cố gắng làm điều đó cho đến khi kết thúc sự nghiệp của mình.

Bạn sẽ cảm thấy rất khó khăn, đặc biệt nếu bạn đã gắn bó với một CLB trong thời gian dài, đôi khi mọi người muốn thấy những gương mặt mới, những người mới đến để cố gắng giành chiến thắng và lặp lại những điều mà các cầu thủ khác đã làm được trong quá khứ.

Nhưng tôi thực sự cảm nhận được tình yêu và sự ủng hộ từ người hâm mộ mỗi khi bước ra sân Old Trafford, bởi vì họ tin tưởng tôi như một người con của họ và tôi luôn cố gắng tái hiện lại cho họ những gì họ đã thấy nhiều lần khi đến Old Trafford. Tôi chỉ cố gắng hết sức để làm họ tự hào, đồng thời đảm bảo chúng tôi đạt được nhiều thành công nhất có thể".

Những ngày tháng huy hoàng của Manchester United luôn nhắc nhở chúng ta về những thành công trong quá khứ, đồng thời cũng là nguồn cảm hứng cho đội bóng hiện tại để giành lại những danh hiệu lớn. Bruno Fernandes đã giành Cúp FA và Cúp Carabao cùng Manchester United nhưng rõ ràng anh muốn nhiều hơn thế khi chắc chắn anh sẽ tiếp tục chơi tại Old Trafford mùa tới.

Và Bruno Fernandes rất vinh dự khi được sánh vai với những huyền thoại như Wayne Rooney, George Best, Sir Bobby Charlton, Cristiano Ronaldo, Teddy Sheringham và Roy Keane trong việc giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá. Nhưng anh cũng rất khao khát được nối gót những huyền thoại đó bằng cách giành được những danh hiệu lớn nhất.

Bruno Fernandes nói thêm, “Tôi muốn đạt được mọi thứ mà những cầu thủ đó đã đạt được về mặt chiến thắng cùng CLB. Nhưng được đứng chung hàng ngũ với họ khi nhận giải thưởng này là điều vô cùng quan trọng đối với tôi và tôi sẽ không giấu giếm điều đó. Đây sẽ luôn là giải thưởng lớn nhất đối với tôi.

Đó luôn là mục tiêu của tôi. Tôi chưa bao giờ che giấu điều đó. Như tôi đã nói trước đây, tôi không giỏi che giấu điều gì cả! Tôi luôn sẵn sàng lên tiếng về những điều mình muốn đạt được, và điều tôi muốn đạt được là vô địch giải đấu quốc nội và vô địch Champions League".

Bruno Fernandes đã có 19 pha kiến ​​tạo mùa này và vẫn còn hai trận đấu nữa để phá kỷ lục 20 kiến tạo trong 1 mùa giải Premier League. Có một số pha kiến ​​tạo tuyệt vời. Chắc chắn đường chuyền của Bruno cho Bryan Mbeumo - sau pha đột phá từ giữa sân - trong trận derby Manchester phải nằm trong số những pha kiến ​​tạo hay nhất.

Bruno Fernandes nói thêm: “Từ mùa giải này, tôi có rất nhiều pha bóng mà tôi thích. Mọi người nói rất nhiều về các tình huống cố định và nhiều bàn thắng đến từ những tình huống cố định, và khi bạn thấy Casemiro ghi bàn hoặc đánh đầu, anh ấy nói chính xác cho tôi biết anh ấy muốn tôi chuyền bóng đến đâu.

Đôi khi việc đó khó hơn cả việc thực hiện pha chạy chỗ 40 hoặc 50 mét mà tôi đã làm, khi phải suy nghĩ về việc các trung vệ của đối thủ di chuyển, tôi cố gắng khiến anh ta di chuyển sai hướng để tạo thêm khoảng trống cho Bryan Mbeumo. Đôi khi nó khó hơn vì bạn phải đưa bóng chính xác vào vị trí mình muốn.

Nhưng xét về một số khía cạnh của trận đấu, việc đội thay đổi HLV, những tuần lễ khó khăn, chúng tôi đã có hai trận đấu trước đó không diễn ra theo ý muốn, chúng tôi có trận đấu với Burnley trên sân khách, chúng tôi đang dẫn trước nhưng sau đó bị loại khỏi FA Cup và rồi chúng tôi phải chơi với Man City trên sân nhà, đội bóng mà chúng tôi biết là đối thủ lớn của mình. Đó là một trận đấu rất quan trọng, một trận đấu quan trọng để chúng tôi xoay chuyển tình thế và làm những điều khác biệt trong mùa giải này".