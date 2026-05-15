Arsenal đấu MU cho chữ ký của ngôi sao Premier League 15/05/2026 12:39

Arsenal đang lên kế hoạch tăng cường đội hình cho HLV Mikel Arteta và đã xác định mục tiêu là một ngôi sao của Premier League mà MU đã bày tỏ sự quan tâm. Arsenal đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Mateus Fernandes cùng với MU, cầu thủ mà West Ham có thể buộc phải bán, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Mateus Fernandes, 21 tuổi, đã thu hút sự chú ý của nhiều CLB ở mùa giải này, bất chấp việc West Ham đang phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng với Tottenham. Cựu tiền vệ của Southampton này cũng đang có cơ hội khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026. Những phẩm chất của Fernandes cả trong phòng ngự lẫn tấn công khiến anh trở thành một mục tiêu hấp dẫn đối với các đội bóng hàng đầu Premier League.

Manchester United đã đưa Mateus Fernandes vào danh sách mục tiêu dài hạn cho hàng tiền vệ, cùng với Elliot Anderson, Sandro Tonali và Aurelien Tchouameni. Paris Saint-Germain, đội mà Arsenal sẽ đối đầu trong trận chung kết Champions League mùa này, cũng được cho là quan tâm đến Fernandes, trong khi Atletico Madrid từng nỗ lực chiêu mộ Fernandes trước khi anh chuyển đến West Ham với giá 38 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái.

Mateus Fernandes đang trong tầm ngắm của cả MU và Arsenal. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tờ Times (Anh) đưa tin Arsenal hiện đang quan tâm đến việc chiêu mộ Mateus Fernandes, đồng thời cho biết thêm West Ham sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán Fernandes nếu họ xuống hạng Championship để tuân thủ các quy định tài chính. Hiện đang kém vị trí an toàn hai điểm, West Ham có thể xuống hạng ngay trong vài ngày tới nếu kết quả các trận đấu không thuận lợi, vì vậy quyết định về tương lai của Fernandes dường như không còn xa nữa.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha Mateus Fernandes đã ký hợp đồng 5 năm với West Ham, đội bóng đã trả ban đầu 38 triệu bảng Anh để có được chữ ký của anh. Thỏa thuận này có thể tăng lên đến 42 triệu bảng Anh, trong khi Southampton có điều khoản hưởng 15% khi West Ham bán cầu thủ này.

Sự đa năng của Mateus Fernandes chắc chắn sẽ được HLV Mikel Arteta của Arsenal đánh giá cao, bởi anh có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Pháo thủ cũng sẵn sàng bán một tiền vệ để có chỗ cho Fernandes.

Christian Norgaard, người chỉ được ra sân 56 phút ở Premier League kể từ khi gia nhập từ Brentford, dự kiến ​​sẽ được tự do chuyển nhượng vào mùa hè này. Trong khi đó, các nguồn tin khác cho rằng đội trưởng của MU, Bruno Fernandes, đã tiến cử người cùng tên với mình cho ban lãnh đạo MU.

Mục tiêu của MU Mateus Fernandes đối đầu với các cầu thủ Arsenal. ẢNH: MIRROR/GETTY

Vào tháng 3, Mateus Fernandes đã chia sẻ về kế hoạch tương lai của mình và khẳng định rõ ràng mong muốn giành được những danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp. Khi được hỏi về "tham vọng cá nhân" trên trang web của West Ham, Mateus Fernandes nói: "Được thi đấu tại World Cup cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, giành chức vô địch World Cup cùng Bồ Đào Nha và trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh, tôi phải đặt mục tiêu thật cao!".

Là sản phẩm của học viện Sporting Lisbon, Mateus Fernandes đã có trận ra mắt tuyển Bồ Đào Nha hồi đầu năm nay. Anh cũng từng khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha ở mọi lứa tuổi từ U-18 đến U-21. Mateus Fernandes vào sân thay cho Bruno Fernandes ở những phút cuối trận giao hữu mà Bồ Đào Nha thắng Mỹ 2-0.