Cảnh báo MU mắc sai lầm với Carrick 15/05/2026 12:09

MU đã sẵn sàng bổ nhiệm HLV tạm quyền Michael Carrick đảm nhiệm vị trí HLV trưởng chính thức, nhưng cựu trợ lý HLV của Sir Alex Ferguson là Rene Meulensteen không tin rằng ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã đưa ra quyết định đúng đắn. Ông cho rằng MU đã mắc sai lầm vì không bổ nhiệm Carrick làm HLV chính thức sớm.

Rene Meulensteen cho rằng MU đã mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định về tương lai của Michael Carrick. Cựu tiền vệ người Anh của MU được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền tại đội chủ sân Old Trafford theo hợp đồng đến cuối mùa giải vào tháng Giêng.

Kể từ đó, Carrick đã gây ấn tượng mạnh mẽ, dẫn dắt MU giành được 10 chiến thắng trong 15 trận đấu để đảm bảo một suất tham dự Champions League mùa tới khi đang vững vàng ở vị trí thứ ba Premier League. Phong độ đó đã khiến ban lãnh đạo MU đặt Carrick lên hàng đầu trong danh sách ứng cử viên cho vị trí HLV trưởng chính thức và các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ được đẩy nhanh trong thời gian tới.

Cựu trợ lý của Sir Alex Ferguson là Rene Meulensteen (phải) tin rằng MU đã mắc sai lầm vì không sớm bổ nhiệm Carrick làm HLV chính thức sớm. ẢNH: MIRROR/GETTY

Nhưng cựu cánh tay phải của Sir Alex Ferguson, Meulensteen, tin rằng quyết định đó lẽ ra phải được đưa ra từ lâu để có thể bắt đầu lên kế hoạch cho mùa giải tới và những năm tiếp theo. Phát biểu với BOYLE Sports, Meulensteen nói: “Nếu bạn đang đưa ra một quyết định quan trọng như vậy về tương lai của CLB, bạn không bao giờ nên để cảm xúc thắng thua ảnh hưởng đến mình. Đến lúc này, cuộc nói chuyện lẽ ra đã phải được tiến hành rồi.

Nếu tôi là CEO hoặc người chịu trách nhiệm tuyển dụng hay không tuyển dụng Michael Carrick, tôi đã nói chuyện với anh ta rồi. Tôi lẽ ra đã nói, "Nghe này, Michael Carrick, hãy trình bày kế hoạch cho tôi. Anh nghĩ làm thế nào để biến Manchester United thành ứng cử viên vô địch mùa giải tới, không phải trong hai hay ba năm nữa, mà là ngay năm tới? Chúng ta cần giữ lại những gì? Chúng ta cần bổ sung những gì? Và anh sẽ thực hiện điều đó như thế nào?". Những cuộc trò chuyện đó lẽ ra đã phải diễn ra rồi".

Meulensteen nói thêm: “Điều quan trọng nhất đối với Michael Carrick là anh ấy đã từng chơi cho CLB này, anh ấy biết thế nào là được ở trong một môi trường và văn hóa thành công, và anh ấy biết những gì được kỳ vọng ở Manchester United.

Carrick có phong thái rất tốt, và các cầu thủ cũng đáp lại rất tích cực. Nhưng mặt khác, Carrick chưa từng dẫn dắt Manchester United xuyên suốt một chiến dịch Champions League, và anh ấy cũng chưa giành được bất kỳ danh hiệu nào với tư cách HLV. Và đó là điều mà mọi người sẽ luôn tranh luận.

Nhưng theo tôi, điều quan trọng nhất đối với ban lãnh đạo Manchester United là phải lắng nghe thật kỹ những cầu thủ chủ chốt trong đội hình hiện tại. Hãy lắng nghe họ, lắng nghe cảm nhận của họ về những gì Michael Carrick đã làm trong thời gian qua. Tôi chắc chắn rằng tất cả họ đều sẽ rất tích cực vì điều đó thể hiện rõ qua kết quả và màn trình diễn.

Vậy nên, đó là cách làm. Nếu mọi chuyện lại diễn ra không suôn sẻ, chỉ vì việc bạn thua hoặc không thắng cả hai trận gần đây, thì đột nhiên mọi người sẽ nói, "Ừm, bạn biết đấy…" Đó là một tình huống tiến thoái lưỡng nan, nhưng theo tôi, những cuộc thảo luận đó đáng lẽ đã phải được tiến hành và quyết định bổ nhiệm Carrick chính thức đáng lẽ đã phải được đưa ra từ lâu rồi.

Carrick được nhiều người ủng hộ làm HLV chính thức của MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Điều đó lẽ ra phải được làm rõ với Michael Carrick rằng: "Tuyệt vời, làm tốt lắm. Chúng tôi bổ nhiệm anh làm người tạm quyền, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây. Chúng tôi sẽ hướng đến mục tiêu X, Y, Z. Hoặc, Michael Carrick, chúng tôi bổ nhiệm anh làm người tạm quyền, anh đã làm rất tốt. Anh đã thuyết phục được chúng tôi rằng anh hiểu rõ mục tiêu chúng tôi muốn đạt được. Chúng tôi sẽ cho anh thêm một hoặc hai năm nữa"".

Michael Carrick sẽ hướng đến việc kết thúc mùa giải một cách tích cực trong những tuần tới. MU sẽ đối đầu với Nottingham Forest tại Old Trafford ở vòng áp chót Premier League vào cuối tuần này trước trận đấu cuối cùng của mùa giải với Brighton vào tuần tới.