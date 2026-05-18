Premier League giải thích vụ tranh cãi liên quan đến MU: Cú sốc 18/05/2026 11:02

(PLO)- Giải Premier League giải thích về vụ tranh cãi VAR liên quan đến MU, trong khi Gary Neville chỉ trích đây là "một cú sốc tột độ".

MU và người hâm mộ của họ đã phải chờ đợi vài phút để VAR xem xét lại tình huống chạm tay sau khi Matheus Cunha ghi bàn thắng thứ hai vào lưới Nottingham Forest trong trận thắng 3-2 ở vòng 37 Premier League trên sân nhà Old Trafford vào đêm qua 17-5.

Manchester United đã chứng kiến ​​bàn thắng thứ hai gây tranh cãi của mình vào lưới Nottingham Forest được VAR xác nhận sau khi trọng tài Michael Salisbury giữ nguyên quyết định ban đầu, bất chấp lời khuyên nên xem lại màn hình bên cạnh sân.

Matheus Cunha đã ghi bàn giúp MU vươn lên dẫn trước 2-1, chỉ hai phút sau khi Nottingham Forest gỡ hòa 1-1 nhờ bàn thắng của Morato. Tuy nhiên, màn ăn mừng của cầu thủ người Brazil có phần trầm lắng sau khi bóng dường như chạm vào tay Bryan Mbeumo trong pha lập công của Cunha.

Trọng tài VAR đã xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết và khuyên Salisbury nên xem xét lại quyết định qua màn hình được đặt bên ngoài sân. Nhưng sau khi xem lại tình huống, trọng tài chính tuyên bố bàn thắng được công nhận - điều này khiến phần lớn những người có mặt trên sân Old Trafford vô cùng vui mừng.

Giải thích về quyết định này, tài khoản Premier League Match Centre X đã đăng tải: “Sau khi xem xét VAR, trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu là công nhận bàn thắng cho Manchester United. Thông báo của trọng tài: "Sau khi xem xét lại, quyết định công nhận bàn thắng vẫn giữ nguyên vì lỗi chạm tay là vô tình, do đó quyết định cuối cùng là bàn thắng"".

Quyết định của trọng tài Salisbury khiến huyền thoại của MU Gary Neville hoàn toàn choáng váng. Phát biểu trên kênh Sky Sports, Gary Neville nói: “Tôi nghĩ đó là một cú sốc tuyệt đối về mọi mặt. Thật nực cười. Hệ thống VAR đã rất rõ ràng, họ nói rằng bàn thắng không hợp lệ, Bryan Mbeumo đã dùng tay chơi bóng và đưa bóng trở lại cuộc chơi.

Thành thật mà nói, tôi không thể tin vào những gì mình vừa thấy. VAR đã xem xét tình huống trong ba phút, rồi trọng tài lại xem thêm một phút nữa. Họ đang suy nghĩ quá nhiều. Họ đã tự gây ra một mớ hỗn độn thực sự".

Bàn thắng của Cunha nhanh chóng giúp Manchester United lấy lại thế dẫn trước mà Luke Shaw đã ghi bàn mở tỉ số chỉ sau năm phút sau khi trận đấu bắt đầu. Mbeumo ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 sau khi bỏ lỡ hai cơ hội vàng ghi bàn hồi đầu trận, trước khi Elliot Anderson có pha kiến ​​tạo thứ hai trong trận đấu bằng cách chuyền bóng cho Morgan Gibbs-White, người đã tạo nên một màn kết thúc kịch tính với tỉ số 3-2. Với kết quả này, Manchester United chính thức kết thúc mùa giải Premier League với vị trí thứ ba sớm 1 vòng đấu.