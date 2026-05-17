UAV tấn công nhà máy điện hạt nhân ở UAE; Nga cảnh báo Mỹ và Israel ‘lặp lại sai lầm trong quá khứ’ 17/05/2026 20:40

(PLO)- UAV tấn công Nhà máy Điện hạt nhân Barakah ở UAE; Anh triển khai “hệ thống chống UAV chi phí thấp” tại Trung Đông; Kazakhstan gửi 30 toa hàng viện trợ tới Iran.

Tình hình Trung Đông nóng lên với một số vụ không kích trong khu vực.

UAV tấn công nhà máy điện hạt nhân ở UAE

Ngày 17-5, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã gây ra hỏa hoạn tại một máy phát điện thuộc Nhà máy Điện hạt nhân Barakah ở khu vực al-Dhafra của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), theo kênh Al Jazeera.

Trong bài đăng trên X, Văn phòng Truyền thông Abu Dhabi cho biết không có thương vong nào được ghi nhận và mức độ an toàn phóng xạ không bị ảnh hưởng sau vụ cháy xảy ra bên ngoài vành đai bên trong của nhà máy điện.

Chưa bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 8-4, UAE vẫn liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV.

Khi chiến sự bùng phát, Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào các quốc gia láng giềng trong khu vực vì các nước này cho phép đặt căn cứ quân sự Mỹ và có lợi ích liên quan Israel. Tuy nhiên, UAE là nước hứng chịu phần lớn các cuộc tấn công, khiến quan hệ giữa các quốc gia láng giềng ngày càng xấu đi.

Tuần trước, UAE cáo buộc Iran phóng “một loạt” tên lửa và UAV nhằm vào cảng Fujairah. Ba công dân Ấn Độ bị thương và một vụ cháy được ghi nhận tại nhà máy lọc dầu ở Khu Công nghiệp Dầu khí Fujairah.

UAE nhiều lần lên án các cuộc tấn công của Iran và tuyên bố bảo lưu quyền đáp trả, bao gồm cả biện pháp quân sự.

Nga cảnh báo Mỹ và Israel “lặp lại sai lầm trong quá khứ”

Ngày 17-5, Đặc phái viên Nga tại các Tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) - ông Mikhail Ulyanov bình luận về một bài báo của tờ The New York Times về việc Mỹ và Israel đang chuẩn bị cho khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Viết trên mạng xã hội X, ông Ulyanov cho rằng nếu các thông tin này là chính xác, điều đó cho thấy Mỹ và Israel “vẫn chưa rút ra bài học từ những sai lầm chiến lược trong quá khứ”.

The New York Times đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng một số phương án đã được đề xuất. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuần trước cho biết Mỹ đã chuẩn bị các kế hoạch để “leo thang nếu cần thiết”.

Cũng theo ông Ulyanov, Nga chia sẻ lập trường của Trung Quốc về một lệnh ngừng bắn lâu dài nhằm mở lại eo biển Hormuz.

“Nga hoàn toàn chia sẻ cách tiếp cận đó” - nhà ngoại giao Nga viết trên X, đề cập phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Ông Vương cho biết Trung Quốc tin rằng giải pháp cho các vấn đề tại eo biển Hormuz “nằm ở việc đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài” giữa Washington và Tehran, đồng thời nhấn mạnh Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc trao đổi với Tổng thống Trump tuần trước đã khẳng định rằng “vũ lực không thể giải quyết vấn đề và đối thoại là con đường đúng đắn duy nhất”.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Bahrain và Mỹ đang tìm kiếm sự ủng hộ cho một nghị quyết tại Liên Hợp Quốc yêu cầu Iran chấm dứt các cuộc tấn công và hoạt động rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Anh triển khai “hệ thống chống UAV chi phí thấp” tại Trung Đông

Ngày 17-5, Anh cho biết nước này đã triển khai một “hệ thống chống UAV chi phí thấp” mới trên các máy bay của Không quân Hoàng gia Anh tại Trung Đông.

Tuyên bố của Anh cho biết “Hệ thống Vũ khí Tiêu diệt Chính xác Tiên tiến (APKWS) mới sẽ được trang bị cho các tiêm kích Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh, cho phép chúng phá hủy mục tiêu với độ chính xác cao và với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với các loại tên lửa hiện đang sử dụng”.

Israel tiếp tục tấn công Lebanon, Dải Gaza

Khói bốc lên từ một cuộc không kích của Israel vào làng Zibqin (Lebanon) ngày 17-5. Ảnh: AFP

Ngày 17-5, Israel phát cảnh báo mới đối với các thị trấn và làng mạc ở miền nam Lebanon. Người phát ngôn quân đội Israel cảnh báo cư dân ở Arzi, Al-Marwaniyah, Al-Babiliyah và Al-Baysariyah nên sơ tán trước cuộc tấn công của Israel.

Cùng ngày, hãng thông tấn Lebanon NNA đưa tin về 1 người đã thiệt mạng sau cuộc không kích của Israel nhằm vào một chiếc xe tại thị trấn Zrarieh.

Tại Dải Gaza, một cuộc tấn công bằng UAV của Israel đã nhằm vào một bếp ăn cộng đồng ở TP Deir el-Balah, gần Bệnh viện Al Aqsa, khiến 3 người thiệt mạng.

Trước đó, 1 người đã thiệt mạng trong vụ Israel ném bom xuống Khan Younis ở miền nam Gaza.

Ở chiều ngược lại, quân đội Israel cho biết 1 sĩ quan và 3 binh sĩ nước này đã bị thương trong một vụ nổ ở miền nam Lebanon đêm qua.

Nhóm vũ trang Hezbollah ngày 17-5 cho biết đã kích nổ một bẫy mìn nhằm vào chiếc xe ủi thứ ba thuộc quân đội Israel đang tìm cách tiến quân từ thị trấn Rashaf tới thị trấn Hadatha ở miền nam Lebanon.

Nhóm này cho biết thêm một bẫy mìn khác cũng đã được kích nổ nhằm vào chiếc xe ủi thứ tư của Israel khi phương tiện này tìm cách thực hiện cùng hướng tiến quân.

Hezbollah cũng tuyên bố đã phóng loạt rocket nhằm vào một khu vực tập trung phương tiện quân sự và binh sĩ Israel ở vùng ngoại ô thị trấn Hadatha.

Kazakhstan gửi 30 toa hàng viện trợ tới Iran

Hãng thông tấn Tasnim ngày 17-5 đưa tin rằng Kazakhstan đã chuyển 30 toa hàng viện trợ nhân đạo tới Iran.

Lô hàng được gửi theo chỉ thị của Tổng thống Kazakhstan - ông Kassym-Jomart Tokayev, bao gồm thịt hộp, đường, bột mì, thiết bị y tế và thuốc men. Số hàng viện trợ đã được bàn giao cho Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran tại ga đường sắt Sarakhs.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, Đại sứ Kazakhstan tại Iran Ontalap Onalbayev cho biết: “Iran là một trong những đối tác chính trị, kinh tế và nhân đạo quan trọng của Kazakhstan tại Trung Đông và thế giới Hồi giáo”.

“Bạn bè chân chính có thể nhận ra trong những thời khắc khó khăn” - ông Onalbayev nói thêm.

Việc chuyển hàng viện trợ diễn ra trong bối cảnh Iran đang chịu sức ép kinh tế nghiêm trọng. Theo Trung tâm Thống kê chính thức của Iran, những gián đoạn do chiến tranh gây ra đã đẩy lạm phát hằng năm lên khoảng 53,7%, giá thực phẩm tăng hơn 115% so với cùng kỳ năm trước.