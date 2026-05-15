Ngoại trưởng Iran ra loạt phát ngôn quan trọng, đề cập Trung Quốc; Ông Trump để ngỏ khả năng 'quay trở lại Iran'

(PLO)- Ngoại trưởng Iran ra loạt phát ngôn quan trọng về căng thẳng với Mỹ; Ông Trump để ngỏ khả năng "quay trở lại Iran"; Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi Iran đàm phán, mở eo biển Hormuz.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Ngoại trưởng Iran có nhiều phát ngôn quan trọng về căng thẳng với Mỹ

Trong cuộc họp báo tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) ngày 15-5, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi cho rằng những gì ông gọi là “các thông điệp mâu thuẫn” từ Washington đang khiến tiến trình đàm phán trở nên phức tạp hơn, theo đài truyền hình IRIB.

Ông Araghchi nói Iran không phải bên gây ra các gián đoạn tại eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định Tehran không khơi mào chiến tranh mà chỉ đang tự vệ.

Ông Araghchi tái khẳng định lập trường của Iran rằng eo biển hiện vẫn mở đối với tàu thuyền của “các quốc gia thân thiện”, với điều kiện phải phối hợp với giới chức Iran, và chỉ đóng cửa với những “kẻ thù” của Tehran.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi tại một cuộc họp báo trong chuyến thăm tới Ấn Độ, ngày 15-5. Ảnh: PTI

Ông Araghchi cho biết Iran chỉ quan tâm đến việc tiếp tục đàm phán với Mỹ nếu phía bên kia thực sự nghiêm túc. Theo ông, Iran “không có lòng tin” đối với Mỹ.

“Chúng tôi hoài nghi mức độ nghiêm túc của họ. Nhưng ngay khi cảm thấy họ thực sự nghiêm túc và sẵn sàng cho một thỏa thuận công bằng, cân bằng, chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục con đường đàm phán” - ông Araghchi nói.

Nhà ngoại giao Iran nói thêm rằng Tehran đang nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn nhằm tạo cơ hội cho ngoại giao, nhưng tiến trình đàm phán đang bị cản trở do sự thiếu tin tưởng, theo hãng tin Al Jazeera.

Ông Araghchi cho biết Iran và Mỹ đã rơi vào “bế tắc” liên quan vấn đề vật liệu hạt nhân đã được làm giàu của Iran. Theo ông, chủ đề này đang được “tạm hoãn” sang các giai đoạn đàm phán sau.

“Hiện tại, vấn đề này chưa được thảo luận, chưa nằm trên bàn đàm phán, nhưng chúng tôi sẽ quay lại chủ đề đó ở các giai đoạn tiếp theo” - ông Araghchi nói.

Ông Araghchi cũng cho biết Iran sẵn sàng tiếp nhận mọi sự hỗ trợ nhằm giải quyết xung đột, bao gồm cả từ Trung Quốc.

“Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ quốc gia nào có khả năng hỗ trợ, đặc biệt là Trung Quốc. Chúng tôi có quan hệ rất tốt với Trung Quốc, là các đối tác chiến lược của nhau, và chúng tôi biết phía Trung Quốc có thiện chí. Vì vậy, bất cứ điều gì họ có thể làm để hỗ trợ ngoại giao đều sẽ được Cộng hòa Hồi giáo Iran hoan nghênh” - ông Araghchi nói.

Mỹ chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Araghchi.

Ông Trump để ngỏ khả năng "quay trở lại Iran"

Chia sẻ với phóng viên trên chuyên cơ Air Force One trở về Mỹ sau chuyến công du Trung Quốc ngày 15-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng câu đầu tiên trong đề xuất mới nhất của Iran là “không thể chấp nhận được”, đồng thời cho rằng Tehran đã thay đổi lập trường liên quan chương trình hạt nhân, theo đài CNN.

Ông Trump nói Iran từng đồng ý từ bỏ lượng uranium làm giàu, thứ mà ông gọi là “bụi hạt nhân”, nhưng sau đó lại rút lại cam kết này. Tuy nhiên, ông cho rằng cuối cùng Tehran vẫn sẽ chấp nhận điều đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Nếu họ còn giữ bất kỳ hình thức hạt nhân nào, tôi sẽ không cần đọc tiếp phần còn lại” - ông nói, đồng thời cho biết ông không hài lòng với “mức độ bảo đảm” mà Iran đưa ra.

Ông Trump cho biết Mỹ có thể sẽ phải quay lại Iran để thực hiện “một chút công việc dọn dẹp”, nhưng không nói rõ chi tiết.

“Chúng tôi về cơ bản đã xóa sổ lực lượng vũ trang của họ. Có thể chúng tôi sẽ phải làm thêm một chút công việc dọn dẹp vì chúng tôi đã có một lệnh ngừng bắn kéo dài khoảng một tháng” - ông Trump nói.

Ông cho biết Mỹ chủ yếu đồng ý với lệnh ngừng bắn do lời kêu gọi từ các quốc gia khác, đặc biệt là Pakistan, Al Jazeera đưa tin.

Ông Trump cũng bác bỏ các thông tin cho rằng Iran vẫn duy trì phần lớn các bệ phóng tên lửa, gọi đây là “tin giả”.

Ông khẳng định “phần lớn các bệ phóng tên lửa đã bị phá hủy”, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ nhanh chóng “xóa sổ” số còn lại nếu quay trở lại Iran.

Thủ tướng Đức kêu gọi Iran quay lại đàm phán với Mỹ, mở eo biển Hormuz

Ngày 15-5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông đã có cuộc điện đàm “tốt đẹp” với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau chuyến công du của nhà lãnh đạo Mỹ Trung Quốc, theo đài France 24.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Jens Krick/ Flashpic/picture alliance

Ông Merz khẳng định hai bên nhất trí rằng Iran phải quay lại bàn đàm phán với Mỹ, mở eo biển Hormuz và không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong các bài đăng trên X, ông Merz cho biết ông và ông Trump cũng đã thảo luận về một giải pháp hòa bình cho Ukraine, đồng thời phối hợp lập trường trước thềm hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

Ông Merz nhấn mạnh Mỹ và Đức là “những đối tác mạnh mẽ trong một NATO vững mạnh”.