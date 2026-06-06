Trung Quốc lên tiếng về vụ Mỹ siết trừng phạt Cuba 06/06/2026 10:49

(PLO)- Trung Quốc cực lực phản đối việc Mỹ áp thêm các biện pháp cấm vận và trừng phạt kinh tế đối với Cuba và cho rằng động thái này sẽ phản tác dụng.

Ngày 5-6, Trung Quốc phản đối việc Mỹ áp thêm các biện pháp cấm vận và trừng phạt kinh tế đối với Cuba, trong đó có việc trừng phạt kinh tế với tổng thống Cuba và một số thành viên gia đình ông, cùng với các thành viên gia tộc Castro, theo Tân Hoa xã.

Trước đó, hôm 4-6, Bộ Tài chính Mỹ đã áp trừng phạt lên 5 thực thể, bao gồm Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba, Viện Hữu nghị Nhân dân. Danh sách trừng phạt cũng bao gồm Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, vợ ông và một số cá nhân khác, trong đó có con trai và cháu trai của cựu Chủ tịch Cuba Raúl Castro - người hiện không còn giữ chức vụ nhưng vẫn là nhân vật chủ chốt trong các quyết định về tương lai của hòn đảo.

Trả lời báo chí về động thái của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh kiên quyết phản đối lệnh trừng phạt này. Theo đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc, một Cuba ổn định là điều cộng đồng quốc tế mong muốn và bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm gây bất ổn cho Cuba cuối cùng sẽ phản tác dụng.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, vợ và con riêng của ông bị Mỹ áp trừng phạt. Ảnh: AFP

“Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngay lập tức chấm dứt lệnh cấm vận và mọi hình thức cưỡng ép, gây áp lực khác đối với Cuba và ngừng xâm phạm quyền sinh tồn và phát triển của người dân Cuba” - người phát ngôn nói.

Theo người phát ngôn, Trung Quốc sẽ luôn kiên quyết ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời phản đối sự can thiệp từ bên ngoài.

Trước đó, sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez nói rằng việc Mỹ trừng phạt ông Díaz-Canel và những cá nhân khác cùng với các cơ quan, tổ chức xã hội dân sự của Cuba là “ví dụ mới nhất về kế hoạch can thiệp của Mỹ coi Cuba như một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ”.

“Mọi hành động của Mỹ nhằm tạo ra kịch bản xung đột giữa hai nước đều chắc chắn thất bại. Mọi mối đe dọa đối với nền độc lập và chủ quyền của Cuba sẽ vấp phải sự đoàn kết và quyết tâm lớn hơn nữa từ nhân dân chúng tôi” - ông Bruno Rodríguez viết trên X.

Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận đối với Cuba trong nhiều thập niên và trong những tháng gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng áp lực lên hòn đảo này. Việc cấm vận nhiên liệu đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng của hòn đảo và khiến nền kinh tế Cuba ngày càng khó khăn.