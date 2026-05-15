Giám đốc CIA đến Cuba, gặp quan chức cấp cao Havana 15/05/2026 12:55

(PLO)- Cuba xác nhận tiếp phái đoàn do Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe, chấp thuận tổ chức cuộc gặp giữa phía Mỹ với quan chức cấp cao Havana.

Ngày 14-5, chính phủ Cuba cho biết rằng sau đề nghị từ chính phủ Mỹ về việc tiếp đón tại Havana một phái đoàn do Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe dẫn đầu, phía Cuba đã chấp thuận chuyến thăm này cũng như cuộc gặp giữa phía Mỹ với các quan chức thuộc Bộ Nội vụ Cuba.

Thông tin trên đồng loạt được đăng tải trên các trang web chính phủ Cuba, chẳng hạn như Cổng thông tin đảng Cộng sản Cuba (pcc.cu), Bộ Ngoại giao Cuba (minrex.cu),...

Cuộc gặp diễn ra vào ngày 14-5, trong bối cảnh quan hệ song phương đang ở giai đoạn phức tạp. Cuộc gặp nhằm góp phần thúc đẩy đối thoại chính trị giữa Mỹ và Cuba, như một phần của các nỗ lực ứng phó tình hình hiện nay.

CIA đăng trên mạng xã hội X một số hình ảnh cho thấy Giám đốc John Ratcliffe đã gặp các quan chức Cuba ở Havana. Ảnh: X

Những thông tin do phía Cuba cung cấp cùng các cuộc trao đổi với phái đoàn Mỹ đã cho thấy một cách rõ ràng rằng Cuba không phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời không tồn tại bất kỳ lý do chính đáng nào để đưa Cuba vào danh sách các quốc gia bị cho là tài trợ khủng bố.

Trong cuộc gặp, lập trường nhất quán và xuyên suốt của Cuba cũng được tái khẳng định thông qua các hành động của chính phủ và cơ quan chức năng nước này trong việc đấu tranh và lên án một cách dứt khoát mọi hình thức và biểu hiện của chủ nghĩa khủng bố.

Chính phủ Mỹ chưa chính thức bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, phía CIA đã xác nhận chuyến đi bằng cách đăng tải các bức ảnh trên nền tảng mạng xã hội X cho thấy ông Ratcliffe gặp gỡ các quan chức tại Havana.

Hãng Reuters dẫn lời một quan chức CIA (không tiết lộ danh tính) cho biết rằng trong chuyến thăm, ông Ratcliffe đã chuyển “thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump” cho Havana.

Thông điệp này nhấn mạnh rằng “Mỹ sẵn sàng nghiêm túc tham gia đối thoại về các vấn đề kinh tế và an ninh, nhưng chỉ khi Cuba thực hiện những thay đổi căn bản”.