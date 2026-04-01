Tàu Nga chở 100.000 tấn dầu đã cập cảng Cuba 01/04/2026 05:41

(PLO)- Tàu Nga chở 100.000 tấn dầu thô đã cập cảng Matanzas của Cuba trong bối cảnh quốc gia vùng Caribe này đang phải đối mặt tình hình năng lượng khó khăn.

Ngày 31-3, đài RT đưa tin một tàu chở dầu của Nga đã đến Cuba để vận chuyển một lô dầu viện trợ nhân đạo trong bối cảnh lệnh phong tỏa kéo dài nhiều tháng của Mỹ đã dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng và mất điện thường xuyên trên khắp hòn đảo.

Bộ Năng lượng Nga cho biết rằng tàu Anatoly Kolodkin chở 100.000 tấn dầu thô đã cập cảng Matanzas của Cuba và hiện đang chờ được dỡ hàng.

Mặc dù các tàu của Lực lượng Tuần duyên Mỹ có mặt trong khu vực, nhưng “chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không ra lệnh cho các tàu đó hành động”, một quan chức quen thuộc với vấn đề này nói với tờ New York Times.

Tàu chở dầu Anatoly Kolodkin của Nga cập cảng Matanzas của Cuba. Ảnh: RT



Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Cuba - ông Vicente de la O Levy cho biết chính quyền Havana đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Nga về sự hỗ trợ trong thời điểm khó khăn đối với hệ thống năng lượng của đất nước.

"Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với chính phủ và nhân dân Nga vì tất cả sự hỗ trợ mà chúng tôi đang nhận được” - ông O Levy viết trên mạng xã hội.

Mô tả đây là “một lô hàng quý giá từ Nga đã đến Cuba”, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Cuba nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ này đến trong bối cảnh tình hình năng lượng khó khăn mà quốc gia vùng Caribe này đang phải đối mặt.

Tàu chở dầu Anatoly Kolodkin của Nga cập cảng Matanzas của Cuba. Ảnh: Prensa Latina

Tổng thống Trump đã nhiều lần đe dọa áp thuế đối với các nước xuất khẩu nhiên liệu sang Cuba. Tuy nhiên, khi trả lời phóng viên trên chuyên cơ Air Force One cuối tuần qua, ông Trump xác nhận Washington đã cho phép tàu chở dầu của Nga đi qua vì lý do nhân đạo.

Quốc gia vùng Caribe này đã phải đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng và mất điện trong những tháng gần đây sau khi Venezuela, từng là đồng minh thân cận nhất của Havana, ngừng vận chuyển dầu mỏ do áp lực từ Washington.

Nhiều chuyến vận chuyển nhiên liệu quốc tế đã bị gián đoạn, các tàu liên quan Havana gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung, và một số đã bị từ chối hoặc chặn lại, trong đó ít nhất một tàu đã bị hộ tống ra khỏi vùng biển Cuba.

Đầu tháng này, Havana đã đồng ý tham gia đàm phán với Washington nhằm giảm bớt căng thẳng và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel xác nhận rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra và nhằm mục đích “tìm ra giải pháp thông qua đối thoại cho những khác biệt song phương giữa hai quốc gia”.